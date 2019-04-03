"Будет вау-эффект!" Назван главный секрет успешного похудения

Регулярность тренировок и придерживания правильного питания являются главным залогом похудения и улучшения состояния кожи.

Организм будет привыкать к новому, полезному режиму около месяца, написала известный фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram.

"Спокойствие, монотонность, уверенность в том, что делаешь для тела пользу, причиняешь ему здоровье, и регулярность приведут к wow-эффекту", – подчеркнула Луценко.

Анита Луценко Instagram Анита Луценко

Фитнес-тренер обратила внимание, что как улучшение, так и ухудшение физической формы и здоровья зависят от самого человека. Именно поэтому не стоит списывать свои неудачи на внешние обстоятельства, а нужно продолжать упорно работать.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала топ-5 быстрых и неопасных методов похудения. Среди них – частые приемы пищи и употребление только белковой пищи после 16:00.

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