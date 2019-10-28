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/ Здоровый образ жизни

Будет плохо пять дней: Украину накроет мощный метеоудар

Украину в конце ноября накроет сильная магнитная буря, ее пик будет длиться два дня, а в целом же солнечная активность будет наблюдать на протяжении пяти дней.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Так начнется возбуждение магнитосферы 20 ноября.

Сильная магнитная буря уровня G1 накроет Землю 21 числа и продлится 22 ноября. 23 и 24 ноября магнитосфера останется возбужденной, после чего активность солнца начнет спадать.

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На протяжении пяти дней метеочувствительные люди будут ощущать недомогание. Среди симптомов могут быть головные боли, повышенное давление, слабость. Чтобы улучшить свое состояние, медики советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

За несколько дней до начала магнитных бурь невропатолог специалисты советуют исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Для укрепления сердца и сосудов рекомендуются продукты, богатые магнием (сухофрукты, печеная картошка) и калием(морская рыба).

Будет плохо пять дней: Украину накроет мощный метеоудар

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко отметил, что врачи скорой помощи фиксируют во время магнитных бурь значительное увеличение вызовов к людям из-за проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой системами.

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Место
Украина
Тег
Магнитная буря
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