Будет плохо четыре дня: Украину накроет сильнейшая магнитная буря

Украину в конце сентября накроет сразу несколько магнитных бурь. Причем их сила достигнет уровня G2.

Об этом свидетельствует прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ФИАН. Магнитные бури уровня G2 ожидаются 27 и 28 сентября.

После Землю накроет буря G1 – 29 сентября. Далее возбуждение магнитосферы будет спадать, но колебания затронут и 30 сентября.

В эти дни может нездоровиться метеочувствительным людям. Они могут ощущать недомогание: головные боли, страдать от повышенного давления, ощущать слабость. Чтобы облегчить состояние медики советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко отметил, что врачи скорой помощи фиксируют во время магнитных бурь значительное увеличение вызовов к людям из-за проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой системами.

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