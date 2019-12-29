Бодипозитив: вся правда о социальном течении

У вас есть такие ситуации, мнение по которым вы ещё не составили и находитесь на распутье? Вот у меня так с бодипозитивом. Но я попробую сегодня порассуждать со стороны врача.

Бодипозитив – это о чем?

Это о ЛЮБВИ к своему телу. И тут я солидарна на 100%. Себя надо любить всегда и в любом весе. И только полюбив себя, мы можем сделать благодарное дело и начать снижать вес. Как вообще через ненависть к себе можно прийти к стройной фигуре? Не понимаю.

Другое дело, когда почему-то бодипозитив становится пропагандой лишнего веса. Что-то вроде "забей на общество, если тебе нравится быть такой, то будь ей", при этом параллельно идёт гнобление худых "селёдки, тощие, костлявые". И где тут позитив?

Важно понимать, что ожирение – это болезнь. И она несёт за собой определенные последствия: увеличения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, нарушений углеводного обмена. И говорить, что непринятие ожирения навязано обществом – не совсем правильно.

Бодипозитив Иллюстрация

Действительно, есть понятие метаболически здорового ожирения, когда лишний вес есть, но все показатели в норме. Но исследования говорят, что у таких людей все же рано или поздно развиваются последствия ожирения, это лишь вопрос времени.

Иметь дефицит веса – ещё хуже, чем его избыток. Риск смертности намного выше. Поэтому пропаганду анорексичных тел я тоже не приветствую.

Какой вывод я сделала?

Следить надо за собой, но как врач на приёме я буду говорить о лишнем весе пациентки. В жизни друзьям и близким я никогда не скажу ничего подобного.

Я за моделей в адекватном весе, в пределах нормы! И эта норма обширна. Откровенно моделей с ожирением или истощением я не понимаю, ну извините.

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