Биохакинг – это ЗОЖ с привкусом технологий, эффективности и персонализации

Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день, дай ему удочку – и ты научишь его рыбачить. Дай ему слабоумие – и он будет всех излечивать святой троицей: витамином D, магнием и омега-3. А назовет это все биохакингом.

У биохакинга нет официального определения, но все крутится вокруг редактирования генома человека, вживления электронных девайсов в тело, питья таблеток без назначений и сна по циклам в телефоне. Предпосылки к этому движению вполне здравые: обычный врач не будет вас лечить пока вы здоровы. Да и не умеет. Как бы вы о здоровье не просили. А вот реализация хромает: таблетки на здоровых не тестируют, а значит и про их эффекты мы не знаем. Лечить анализы и делать из нормальных людей чуть более нормальных, затея хорошая, но бесконечная и, порой, бесцельная. Биохакинг – своего рода продолжение ЗОЖа, но только подается с привкусом технологий, эффективности и персонализации. Его цели, пока что, каждый формулирует по-своему, но все около разгона мозга, сверх способностей в спорте, здоровья без помощи врачей и просто улучшение своей природы.

В арсенале у биохакера: умные мерятели пульса, давления и глюкозы, метформин, куркумин, физитин, глутатион, пробиотики, NAD+, переливание молодой крови, стволовые клетки, HIIT протоколы, гипоксические тренировки, подкожные чипы и светящиеся татуировки, витамины и БАДы всех сортов, камеры сенсорной депривации, малые дозы ЛСД и высокие дозы глицина и пирацетама, биофидбек и сон по пульсу, очки с фильтром синего цвета, чек-ап витаминов в крови и тяжелых металлов в волосах, тестостерон и гормон роста, генетические тесты всех мастей и EDTA для детокса, кето-, палео-, FMD-, LCHF-диеты, интервальное голодание и интервальные углеводные протоколы. Ноги всего этого растут из предисловий научных статей. Силу этим ногам придает нежелание ждать клинических исследований, и желание проверить все на себе. Идеально вписывающийся в идею, но хорош проверенный биохакинг, биохакингом уже не является, а становится частью медицины. Кардиостимуляторы, шунтирование и стентирование, весь спортпит и допинг были биохакингом еще до того, как это стало модным.

Какое-то количество смертей и редких положительных эффектов дадут миру новые данные. А миру очень нужны новые данные. Кох сказал бы что 20% из этого имеет какой-то смысл, но как всегда не скажет нам какие именно 20%.

Так как термин возник как продукт мыследеятельности небожителей из Силиконовой долины, то требует для нас определения. Или хотя бы очертания границ понятия.

Для меня биохакинг – это не про разгон тела до новых способностей. Это адаптация тела к условиям долгожительства. В наших телах все гармонично не больше и не меньше, чем у других видов животных. И все процессы в теле работают из расчета на определенный срок службы всей конструкции. Травмы, хищники, инфекции, голод и паразиты добивали нас на протяжении всей нашей истории в среднем в 30 лет. Максимум известный нам – в 60. Исходя из этого срока годности в 30 лет и рассчитана работа всех наших систем. Дольше жить никто не планировал, и к сегодняшнему эволюционному отпуску ни одна система не была готова. Зачем придумывать как избавиться от накопления бета-амилоида в мозге, который приводит к болезни Альцгеймера, если до нее все равно не дожить. А теперь дожить. Зачем придумывать механизм против остеопороза, если про существование менопаузы ходят только легенды в племени. Мы донашиваем свой генотип, доставшийся нам из прошлого. Кроме него нам нечего надеть.

Если бы я придумывал биохакинг, то он бы не взламывал суперспособности, он бы всю мощь технологий обрушивал на продление здоровья, которое эволюция не успела нам продлить. Эволюция, ты же не против?

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