Мой любимый совет из отчета Всемирной организации по исследованию рака 2007 года гласит: не употребляйте биодобавки для предотвращения рака.
Рандомизированные контролируемые испытания доказывают, что высокие дозы биодобавок меняют риск некоторых видов рака в обе стороны.
Есть убедительные свидетельства того, что высокие дозы бета-каротина являются причиной рака легких у курильщиков.
Кальций, только вероятно, защищает от рака ободочной и прямой кишки.
Селен только в высоких дозах, возможно, защищает от рака предстательной железы.
Маловероятно, что бета-каротин или продукты, богатые им, оказывают существенное влияние на риск развития рака предстательной железы или рака кожи.
Высокие дозы добавок могут предотвращать или способствовать развитию рака.
Общий совет: употребление биодобавок для профилактики рака может иметь неожиданные побочные эффекты.
Хотите найти какое-то вещество, ищите его в еде. Лучший источник таких веществ - продукты, а не пищевые добавки.
Это относится к самопроизвольному приему биодобавок, кроме случаев, когда прием рекомендован квалифицированным врачом, который может оценить потенциальные риски и выгоды.
Специалисты в онкологии признают, что иногда диетические добавки в сочетании с различными диетами могут быть полезными для конкретных групп населения. Например, витамин B12 полезен для людей старше 50 лет, у которых трудности с усвоением витамина B12 из естественных источников; добавки с фолиевой кислотой – для женщин, которые планируют беременность или уже беременны; и добавка витамина D – для людей, которые мало времени проводят на солнце, или тех, чей организм не может синтезировать достаточное количество витамина D.
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