Без диет и тренировок: лайфхаки, которые помогут похудеть

Нашумевшие "90-60-90" нужны далеко не каждому, а вот мучиться от избытка веса не хочется никому.

Чтобы поддерживать себя в форме не обязательно истязать себя строгими диетами и изнуряться на тренажерах и тренировках. Фитнес-тренер и консультант по питанию Юлия Кудлюк поделилась с читателями MedOboz несколькими секретами, которые помогут избавиться от лишнего веса и держать себя в форме.

Добавьте остроты

Если хотите вкусно и сытно есть и при этом не толстеть, полюбите специи, особенно острые. Именно они помогают организму быстрее сжигать жиры за счет стимуляции усиленного выделения пищеварительных ферментов. Так, съев не просто мясо, а мясо с острым перцем или горчицей вы не будете ощущать тяжести в желудке, а в перспективе перестанете отмечать появление нежеланных сантиметров на талии.

Пейте перед едой стакан воды

Возьмите себе за правило перед каждым приемом пищи (за 10-15 минут) выпивать стакан воды комнатной температуры или теплой. Это поможет избежать переедания и подарит чувство легкости после еды. Дело в том, что вода заполнит пустой желудок, создав иллюзию сытости, потому в процессе обеда (завтрака или ужина), вы съедите меньше.

Результаты этого незамысловатого приема проявят себя уже через пару дней.

Не ешьте в постели

Диетологи уже давно развенчали миф о том, что после 18 часов есть нельзя. Ешьте на здоровье, но при одном условии – спать вы ляжете не раньше, чем спустя три часа после последнего приема пищи. За это время организм успеет сполна переварить ужин, и не станет откладывать калории "на потом".

Также откажетесь от трапезы лежа на диване за книгой или фильмом, поскольку пищеварительная система устроена таким образом, что не сможет полноценно перерабатывать все, что в нее поступает, когда вы лежите (есть положено сидя неспроста). Кроме того, отвлекаясь во время еды на посторонние занятия, вы рискуете съесть лишнего, что также положительно не отразится на вашей фигуре.

Носите с собой еду

Выходя из дома, захватите с собой в сумочку или карман что-то на перекус. Необязательно, чтобы это был полноценных ланч-бокс, это может быть и горсть орехов, и любимые сухофрукты, и йогурт. Такой "запас" поможет вам уберечься от спонтанных желаний съесть чего-то вредного. Ведь известно, что, когда просыпается голод, съесть хочется все и сразу. И если вам проголодавшемуся по пути попадется фастфуд, вряд ли удастся устоять перед хот-догом или бургером.

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