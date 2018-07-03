Вы когда-нибудь задумывались, почему вы едите? Казалось бы, ответ очевиден, - потому что голодны. Но нередко желание поесть связано с аппетитом – ощущением, под которое маскируются наши эмоции. Многие из нас не умеют распознавать сигналы своего тела, а это существенно осложняет коррекцию пищевого поведения.

Для этих целей и была придумана нейробика – комплекс методик, направленных на улучшение восприятия собственного тела.

Все упражнения направлены на увеличение активности нервных клеток, что делает возможности головного мозга более доступными для повседневного использования. Важно, чтобы при этом было задействовано как можно больше органов чувств – в идеале все 5!

Упражнения будут полезны всем худеющим без исключения, но в особенности тем, кто имеет трудности с насыщением, часто сталкивается с рефлекторным или эмоциональным аппетитом.

"Запах с утра"

Перед сном поставьте рядом с кроватью источник любого приятного для вас несильного запаха (он должен ощущаться только тогда, когда вы поднесете лицо к источнику аромата). Это могут быть флакон с туалетной водой, лепестки цветов, пропитанный эфирным маслом кусочек ткани.

Утром, как только проснетесь, поднесите источник запаха к лицу, вдохните аромат. Старайтесь как следует запомнить все его нотки и оттенки. Подумайте, с чем у вас ассоциируется этот запах. Повторяйте упражнение нескольких дней подряд. А после, постарайтесь с утра услышать запах при помощи ваших ощущений.

"Цепочки ассоциаций"

Выберите любое слово и отмечайте любой образ или мысль, которые возникают в ответ на него. После чего подберите ассоциацию уже на пришедший образ. Например, дерево - зелень - листья - листопад – осень и т. д. Чем длиннее у вас получится цепочка, тем активнее ваш головной мозг.

Это упражнение полезно применить в наблюдениях за своими ощущениями после еды. Ведь зачастую, это чувство легче запомнить, если связать его с тем, что чувствует ваше тело.