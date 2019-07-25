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/ Блоги - Здоровый образ жизни

Анна Мирошниченко
Анна Мирошниченко
Врач-хирург, ассистент кафедры общей и неотложной хирургии им.П. Л. Шупика Все статьи автора

Что необходимо обязательно сделать перед пластической операцией

3.2т

Всем известен лозунг – Минздрав предупреждает "курение опасно для Вашего здоровья".

И все знают чем опасно: увеличивается риск возникновения инфаркта миокарда, инсульта, облитерирующего атероскероза. Опасно для беременных, потому что никотин и тяжелые смолы отрицательно влияют на внутриутробное развитие плода. И это не вспоминаю о высоком риске возникновения рака легких.

Курение – опасно слышим мы постоянно. И понимаем, да это плохо. Но если ты молодой, у тебя ничего не болит - разве курение настолько опасно? Когда пациенты обращаются к нам за эстетическими процедурами мы собираем анамнез. Ведь пластическая операция, это тоже операция.

- Вы курите?

- Да.

- Нужно бросить курит.

- Зачем? Я здоровый человек, у меня все хорошо.

- Но Вы же знаете что курение опасно?

- Ой, причем тут это к пластической операции?

Да, причем? Пластическая операция направлена на улучшение внешности, решение внутренних проблем. А тут опять курение, надоели эти нравоучения!

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Так вот, к сведению наших дорогих и любимых пациентов курильщиков: - эта зависимость увеличивает риск осложнений связанных с заживлением ран в 2-3 раза. Ученые доказали, что курение уменьшает оксигенацию тканей и влияет анаэробный механизм и тем самым послеоперационные раны заживают хуже. И риск возникновения сером или нагноения послеоперационной раны соответсвенно очень высокий.

Но есть и хорошие новости - все механизмы восстанавливаются после отказа от курения. И чтобы избежать риска возникновения осложнений связанного с заживлением раны стоит отказаться от курения за 4 недели до проведения операции.

И даже отказавшись от курения на 4 недели, помните, что риск возникновения осложнений после операции выше, чем у не курящих пациентов.

Дорогие наши пациенты! Если вы хотите получить максимально хороший результат от выполненной пластической операции, помогите нам! Бросайте курить!

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Автор
Анна Мирошниченко Анна Мирошниченко
Место
Украина
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
пишет женщина из Саратова : пришла сегодня я к хирургу и попросила пол сменить ! а на вопрос - зачем вас это - сказала чтобы х@р на всех ложить!
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Что необходимо обязательно сделать перед пластической операцией - написать завещание
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Кампо Михайло
Кампо Михайло
Tarasov Yaroslav, И снять отпечатки пальцев.
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