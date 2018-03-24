Активисты обвинили Минздрав в намерении легализовать наркотики

В Киеве представители ряда организаций и центров помощи наркозависимым в пятницу провели протестную акцию у стен Минздрава.

Причина возмущений активистов – намерения ведомства внести поправки в приказ Минздрава "Об утверждении таблиц небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте". Об этом пишет в соцсети Facebook член правления "Движение противодействия наркомании и наркокоррупции" Роман Ступницкий.

"Согласно планируемым поправкам предлагается разрешить иметь при себе 1 г кокаина (разовая доза не превышает 0, 02 г, смертельная доза для "новичка" 0,5-1 г). Героина предлагают разрешить иметь 0,3 г (обычная доза 0,01-0,04 г, смертельная доза 0,05-0,075 г). Предложенной разрешенного количества марихуаны, а это 25 г, хватит "выкурить" 60-70 подростков", - пишет Ступницкий.

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По его словам, сотрудники МВД будут полностью лишены возможности хоть как-то влиять на уровень распространения наркотиков и привлекать к ответственности мелких наркодилеров, которые являются последним звеном в сфере продажи наркотиков.

Акция у стен Минздрава Соцсети

Участники акции сделали свои прогнозы последствий.

"В случае принятия нововведений уровень наркомании в стране увеличится не менее чем в 10 раз, а учебные заведения будут переполнены наркотиками", - отмечается в сообщении.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как можно предотвратить детскую наркоманию.