Мы все настолько рааазные!
И не могут рекомендации по питанию быть одинаковыми для всех. Давайте возьмём кислотность желудка. Она может быть высокой, или низкой.
Самый простой способ узнать какая именно у вас - это ваша реакция на лимон. Если высокая, то вам он кажется невероятно противным, если низкая - то он не кислее апельсина.
Если кислотность повышена, то первопричины - это простой недостаток воды и плохое жевание пищи. Запомните: в желудке зубов нетууу!
При повышенной кислотности пища должна быть нейтрального вкуса, без острых специй. И хорошо помогает снизить кислотность овсяный и льняной кисель.
Низкая кислотность, наоборот, требует специй и солено-кислой пищи. Вообще, однообразная пища снижает кислотность со временем. Для этого нужно чередовать низко и высококалорийную диету, чтобы "раскачать" секреции желудка.
Низкая кислотность ведёт к плохому расщеплению белка и низкой усвояемости минералов и витаминов.
А ещё, заболевание Хеликобактером - 90% случаев при пониженной кислотности. Её можно регулировать живым яблочным уксусом, маслом черного тмина и пробиотиками.
А вы в курсе, какая у вас кислотность? Или у вас -"норм"?
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