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Ирина Христянович
Ирина Христянович
Консультант по питанию, диетолог с медицинским образованием, нутрициологВсе статьи автора

А вы знаете свою кислотность? Ее легко определить

2.9т

Мы все настолько рааазные!

И не могут рекомендации по питанию быть одинаковыми для всех. Давайте возьмём кислотность желудка. Она может быть высокой, или низкой.

Самый простой способ узнать какая именно у вас - это ваша реакция на лимон. Если высокая, то вам он кажется невероятно противным, если низкая - то он не кислее апельсина.

Если кислотность повышена, то первопричины - это простой недостаток воды и плохое жевание пищи. Запомните: в желудке зубов нетууу!

При повышенной кислотности пища должна быть нейтрального вкуса, без острых специй. И хорошо помогает снизить кислотность овсяный и льняной кисель.

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Низкая кислотность, наоборот, требует специй и солено-кислой пищи. Вообще, однообразная пища снижает кислотность со временем. Для этого нужно чередовать низко и высококалорийную диету, чтобы "раскачать" секреции желудка.

Низкая кислотность ведёт к плохому расщеплению белка и низкой усвояемости минералов и витаминов.

А ещё, заболевание Хеликобактером - 90% случаев при пониженной кислотности. Её можно регулировать живым яблочным уксусом, маслом черного тмина и пробиотиками.

А вы в курсе, какая у вас кислотность? Или у вас -"норм"?

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Автор
Ирина ХристяновичИрина Христянович
Темы
ЗдоровьеПитание
Место
Украина
Объекты
диетаздоровье
Источник
Источник:Facebook Ирины Христянович
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