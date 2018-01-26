Мы все настолько рааазные!

И не могут рекомендации по питанию быть одинаковыми для всех. Давайте возьмём кислотность желудка. Она может быть высокой, или низкой.

Самый простой способ узнать какая именно у вас - это ваша реакция на лимон. Если высокая, то вам он кажется невероятно противным, если низкая - то он не кислее апельсина.

Если кислотность повышена, то первопричины - это простой недостаток воды и плохое жевание пищи. Запомните: в желудке зубов нетууу!

При повышенной кислотности пища должна быть нейтрального вкуса, без острых специй. И хорошо помогает снизить кислотность овсяный и льняной кисель.

Низкая кислотность, наоборот, требует специй и солено-кислой пищи. Вообще, однообразная пища снижает кислотность со временем. Для этого нужно чередовать низко и высококалорийную диету, чтобы "раскачать" секреции желудка.

Низкая кислотность ведёт к плохому расщеплению белка и низкой усвояемости минералов и витаминов.

А ещё, заболевание Хеликобактером - 90% случаев при пониженной кислотности. Её можно регулировать живым яблочным уксусом, маслом черного тмина и пробиотиками.

А вы в курсе, какая у вас кислотность? Или у вас -"норм"?