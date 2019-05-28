Названы 7 продуктов, которые помогут хорошо выспаться

Залог активного и плодотворного дня — это здоровый 7/8-часовой сон. Качество нашего отдыха зависит от некоторых факторов, важнейшим среди которых является мелатонин. Этот гормон с антиоксидантными свойствами обеспечивает хороший сон и тормозит старение.
При недостатке мелатонина в организме его необходимое количество можно восстановить с помощью круп, овощей, фруктов и орехов. Издание DiLei составило топ-7 продуктов с наибольшим содержанием мелатонина.
сон
ivona.bigmir.net
лук
спаржа;
бананы;
вишня;
грецкий орех;
имбирь;
коричневый рис.
Лук
pixabay.com
Спаржа
pixabay.com
Бананы
pixabay.com
Вишня
pixabay.com
Грецкий орех
pixabay.com
Имбирь
pixabay.com
Коричневый рис
womantouch.ru
Ранее MedOboz писал о том, почему спать на левом боку полезно для здорового сна.
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