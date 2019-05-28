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/Здоровый образ жизни

Названы 7 продуктов, которые помогут хорошо выспаться

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Залог активного и плодотворного дня — это здоровый 7/8-часовой сон. Качество нашего отдыха зависит от некоторых факторов, важнейшим среди которых является мелатонин. Этот гормон с антиоксидантными свойствами обеспечивает хороший сон и тормозит старение.

При недостатке мелатонина в организме его необходимое количество можно восстановить с помощью круп, овощей, фруктов и орехов. Издание DiLei составило топ-7 продуктов с наибольшим содержанием мелатонина.

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ivona.bigmir.net

  • лук

  • спаржа;

  • бананы;

  • вишня;

  • грецкий орех;

  • имбирь;

  • коричневый рис.

Лук

Лук

pixabay.com

Спаржа

Спаржа

pixabay.com

Бананы

Бананы

pixabay.com

Вишня

Вишня

pixabay.com

Грецкий орех

Грецкий орех

pixabay.com

Имбирь

Имбирь

pixabay.com

Коричневый рис

Коричневый рис

womantouch.ru

Ранее MedOboz писал о том, почему спать на левом боку полезно для здорового сна.

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здоровьепродукты
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