Названы 7 продуктов, которые помогут хорошо выспаться

Залог активного и плодотворного дня — это здоровый 7/8-часовой сон. Качество нашего отдыха зависит от некоторых факторов, важнейшим среди которых является мелатонин. Этот гормон с антиоксидантными свойствами обеспечивает хороший сон и тормозит старение.

При недостатке мелатонина в организме его необходимое количество можно восстановить с помощью круп, овощей, фруктов и орехов. Издание DiLei составило топ-7 продуктов с наибольшим содержанием мелатонина.

сон ivona.bigmir.net

лук

спаржа;

бананы;

вишня;

грецкий орех;

имбирь;

коричневый рис.

Лук pixabay.com

Спаржа pixabay.com

Бананы pixabay.com

Вишня pixabay.com

Грецкий орех pixabay.com

Имбирь pixabay.com

Коричневый рис womantouch.ru

Ранее MedOboz писал о том, почему спать на левом боку полезно для здорового сна.

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