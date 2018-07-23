Щоб життя змінилося на краще, спробуйте дотримуватися цих нескладних правил.
1. Приймай контрастний душ для оздоровлення.
2. Рано вставай (5-6 ранку).
3. Пий багато води (1,5 - 3 літри в день).
4. Починай свій день з подяки за все, що у тебе є.
5. Плануй свій день.
6. Став цілі, але не прив'язуйся до них.
7. Прощай, прощай, прощай своїх друзів і ворогів. Ми недосконалі, тому прощай іншим їх недосконалості.
8. Проводь як мінімум 15 хвилин в день на свіжому повітрі, а ще краще - 30-60 хвилин.
9. Не пий відразу після їжі.
10. Уникай негативного оточення.
11. Якщо все-таки опиняєшся в руйнівному середовищі, вчися "від зворотного", тобто яким "не бути".
12. Будь вірним своїй мрії.
13. Оточи себе гідними людьми, які будуть сприяти твоій реалізації.
14. Займайся спортом щодня.
15. У періоди кризи виконуй програму-мінімум.
16. Вчися у професійного наставника, який допоможе прискорити твій професійний ріст.
17. Працюй, насолоджуючись.
18. Якщо робота не подобається, але вона необхідна для росту і наближає до мети, продовжуй її робити.
19. Якщо робота не подобається і не наближає до мети, кидай її.
20. Вір у себе.
21. Глибоко дихай якомога частіше протягом дня.
22. Молися кожен день, очищуй душу.
23. Регулярно оновлюй плейлист улюблених пісень, слухай їх, коли потрібна енергетична підзарядка.
24. Знайди кращих вчителів в кожній сфері життя і вчися у них.
25. Віддавай від 10% доходу на благодійність.
26. Не скупися на похвалу, особливо для своєї команди.
27. Будь емоційним в похвалі і стриманий і делікатний в критиці.
28. Пам'ятай: яку б добру справу ти не робив, завжди хтось буде незадоволений. Це неминуче.
29. В успіху випробовуй подяку за перемогу. У поразці випробовуй подяку за досвід.
30. Будь іноді дитиною, дозволяй собі подуріти.
31. Пам'ятай, що найважливіше потрібно робити в першу чергу.
32. Використовуй якомога частіше принцип "два в одному" (одночасне заняття спортом і прослуховування аудіокниг, справи по дому і мотивуюча відео).
33. Щоб відчувати щастя від роботи, думай тільки про віддачу, а не про те, скільки грошей заробиш в результаті.
34. Прагни до зростання, не бійся перешкод.
35. Пам'ятай: щоб досягти майстерності в будь-якій справі, потрібно як мінімум 10 тисяч годин старанної роботи.
36. Маленькі щоденні поліпшення ведуть до масштабного успіху.
37. Вітайся з людьми першим і посміхайся ім. Тільки сильний і успішний чоловік може дозволити собі першим проявити доброзичливість.
38. Єдиний гідний стандарт - це найкращий.
39. Делікатно прощайся з тими людьми, які не сприяють реалізації твого потенціалу.
40. Якщо це твої родичі, люби їх і приймай їх такими, якими вони є. Вони, швидше за все, ніколи не зміняться.
41. Взагалі не намагайся нікого змінити. Спроби змінити оточуючих людей - найвірніший шлях до нещастя.
42. Натхнення приходить в результаті правильного способу життя.
43. Чим гірше харчування і чим ти менш рухомий, тим менше бажання і пристрасті в роботі.
44. Будь "ліфтом" для оточуючих людей. Піднімай їх.
45. Стався до критики з розумінням. Це нереалізовані люди, у яких немає більшої насолоди, ніж висловлювати своє несхвалення.
46. Якщо критик має кваліфікацію і каже від чистого серця, зроби його другом. Нехай він допоможе тобі стати краще, а ти, в свою чергу, знайди спосіб компенсувати його за внесок у твій успіх.
47. Те, що позаду в твоєму житті і що чекає на тебе попереду, - дзеркальне відображення того, що ти маєш в ньому зараз.
48. Мотивація повинна йти зсередини. Якщо її немає, то причини можуть бути тільки дві: або немає енергії, або займаєшся не тою справою.
49. Ніколи не приймай ніяких життєво важливих рішень в поганому настрої. Спочатку увійди в позитивний піковий стан, потім вирішуй, як жити далі.
50. Читай пошту і соц. мережі 2 рази в день. Максимум.
51. Слова надихають і слова руйнують. Вибирай їх з чуйністю і любов'ю.
52. Любити людину - це допомогти їй реалізувати себе. Навіть якщо це буде на шкоду твоїм власним бажанням.
53. Насолоджуйся самотністю.
54. Ніколи не пізно почати нову справу, впровадити нову звичку і завести нове хобі. Продовжуй шукати те, що розширить твій кругозір.
55. Можливість і здатність надихати інших на реалізацію їх потенціалу - вища нагорода з тих, які існують.
56. Веди щоденник успіху, особливо за категоріями, над якими працюєш найбільше.
57. Виконуй домовленості. Для цього не обіцяй нічого, якщо не впевнений на 100%, що зможеш це зробити.
58. Уникай пліток.
59. Стеж за новинами, за політикою, за економікою, розвивайся по сфері.
60. Але пам'ятай, що сенс життя в іншому - в глибокому розумінні законів світобудови і проходженні ним. Це призведе до щастя.
61. "З активних і розумних перемагають активні. А серед активних - найрозумніші". Поєднуй розум і активність.
62. Аналізуй кожну велику подію у своєму житті. Який урок ти витягнув з нього?
63. Перестань робити те, що не сприяє твоїй реалізації.
64. Їж якомога більше здорових продуктів (сирі овочі) і корисних жирів (авокадо, рослинні масла, та ін.)
65. Не обговорюй чужі невдачі.
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