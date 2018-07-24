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Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

6 способов ускорить обмен веществ

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Вот кто-то ест, как слон и при этом худой-прехудой, а кто-то водичку нюхает и "добреет", как на дрожжах.

Замечали? А во всём виноват метаболизм.

Пейте больше воды

Именно Вода задействована во всех биохимических процессах, протекающих в организме, и играет важнейшую роль в скорости обмена веществ.

Употребляйте больше белка

Для его переваривания требуется куда больше энергии, чем, например, для переваривания жиров или крахмала.

Плюс рацион богатый белком поможет нам сохранить мышечную массу тела, а мышцы сжигают больше калорий.

Укрепляйте мышцы

В состоянии покоя ваш организм также расходует калории (на внутренние процессы). И чем больше мышечная масса, тем больше калорий вы сожжёте (1 кг мышц сжигает калорий в 2,5 раза больше, чем жир).

Более того, после тренировки, мышцы начинают активно восстанавливаться, задействуя большое количество калорий, тем самым ускоряя процесс обмена веществ.

Спите не менее 8 часов и ложитесь обязательно до полуночи

Во время сна вырабатывается "лептин" – гормон сытости, и контролирующий метаболизм (из-за влияния на работу гормонов щитовидной железы).

Если вы спите недостаточно, уровень лептина падает (вместе с уровнем гормонов щитовидной железы), что приводит к замедлению метаболизма.

Принимайте Омега-3

Он помогает регулировать уровень лептина в нашем организме, который, как мы выяснили влияет на метаболизм.

Включите в свой рацион жирные сорта рыбы, льняное и рапсовое масло, грецкие орехи, или принимайте его в добавках.

Железо

Если вы употребляете недостаточно железа, вашим клеткам будет не хватать кислорода, а значит обмен веществ будет тормозиться, а вы будете испытывать слабость и переутомление. Поэтому больше мяса, печени, яиц, зерновые, морской капусты, шпината.

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Автор
Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
Тема
Жить здорово
Объекты
здоровьеСоветы врача питаниедиетапохудение
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