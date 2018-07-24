Вот кто-то ест, как слон и при этом худой-прехудой, а кто-то водичку нюхает и "добреет", как на дрожжах.
Замечали? А во всём виноват метаболизм.
Пейте больше воды
Именно Вода задействована во всех биохимических процессах, протекающих в организме, и играет важнейшую роль в скорости обмена веществ.
Употребляйте больше белка
Для его переваривания требуется куда больше энергии, чем, например, для переваривания жиров или крахмала.
Плюс рацион богатый белком поможет нам сохранить мышечную массу тела, а мышцы сжигают больше калорий.
Укрепляйте мышцы
В состоянии покоя ваш организм также расходует калории (на внутренние процессы). И чем больше мышечная масса, тем больше калорий вы сожжёте (1 кг мышц сжигает калорий в 2,5 раза больше, чем жир).
Более того, после тренировки, мышцы начинают активно восстанавливаться, задействуя большое количество калорий, тем самым ускоряя процесс обмена веществ.
Спите не менее 8 часов и ложитесь обязательно до полуночи
Во время сна вырабатывается "лептин" – гормон сытости, и контролирующий метаболизм (из-за влияния на работу гормонов щитовидной железы).
Если вы спите недостаточно, уровень лептина падает (вместе с уровнем гормонов щитовидной железы), что приводит к замедлению метаболизма.
Принимайте Омега-3
Он помогает регулировать уровень лептина в нашем организме, который, как мы выяснили влияет на метаболизм.
Включите в свой рацион жирные сорта рыбы, льняное и рапсовое масло, грецкие орехи, или принимайте его в добавках.
Железо
Если вы употребляете недостаточно железа, вашим клеткам будет не хватать кислорода, а значит обмен веществ будет тормозиться, а вы будете испытывать слабость и переутомление. Поэтому больше мяса, печени, яиц, зерновые, морской капусты, шпината.
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