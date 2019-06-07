6 дней только на воде: Павел Дуров отказался от еды

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров решил отказаться от еды — с начала этого месяца мужчина пьет только воду.

Ранее в своем Telegram-канале известный бизнесмен уже сообщал об исключении из рациона глютена и фруктозы.

Разработчик популярных соцсетей является убежденным сторонником здорового питания: он 15 лет не ест мясо и фастфуд, не пьёт алкоголь и кофеиносодержащие напитки.

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"Пост — отличный способ очистить и перезагрузить систему пищеварения, а также дать иммунной системе возможность заниматься другими вещами, а не только переработкой поступающей еды", — так Дуров объясняет своим подписчикам принятие столь радикального решения.

Также MedOboz писал о главных правилах и советах при голодании, во время которого активируются защитные и регенерирующие функции организма.

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