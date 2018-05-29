5 упражнений для красивой талии

Лето уже на носу, а значит и сезон пляжного отдыха. И каждой женщине хотелось бы выглядеть в купальнике сногсшибательно.

Одним из эталонов красоты, к которому стремится большинство – тонкая талия.

Если таковая не дана от природы, то достичь желаемого результата можно при помощи регулярных тренировок.

MEDOBOZ подготовил для вас топ самых эффективных упражнений для красивой талии. Выполняйте их каждый день, и вы заметите уже через неделю, что назойливые сантиметры отступают.

Пик-ап

Лягте на правый бок. Приподнимите торс, опираясь на локоть правой руки. Подтяните согнутые ноги к животу.

На выдохе выпрямите ноги, слегка приподымая их от пола, на вдохе – повернитесь на ягодицы, поднимая прямые ноги максимально высоко так, чтобы ноги-торс образовали острый угол. Удерживайтесь так за счет мышц пресса в течение 3 секунд, затем вернитесь в ИП в обратном порядке. Повторите все 20 раз, затем повторите на другую сторону.

Звезда

Встаньте правим боком с стулу. Положите правую ногу на сиденье, руки разведите в стороны. На выдохе плавно наклонитесь влево, стараясь достать пальцами рук до пола, на вдохе поднимайте торс вверх за счет мышц бокового пресса. Повторите на каждую сторону по 25 раз.

Пирамида

Встаньте прямо, руки разведите в стороны. На выдохе отведите прямую правую ногу назад максимально высоко, задержитесь так на 3 секунды, затем - в сторону, и попытайтесь поднять ее как можно ближе к плечу за счет силы бокового пресса. Плавно вернитесь в ИП. Повторите по 20 раз на каждую сторону.

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Квадрат

Лягте на спину, голени поместите на стул – в идеале углы между торсом, бедрами и голенями должны составлять 90 градусов. На вдохе за счет мышц пресса поднимите таз максимально высоко к потолку, задержитесь так на 5 секунд, затем вернитесь в ИП. Повторите все 30 раз.

Балерина

Встаньте лицом к спинке стула, возьмитесь за нее руками для баланса. Отведите правую ногу назад максимально высоко и удерживайте. Плавно поднимитесь на носок левой ноги, задержитесь на пару секунд, затем вернитесь в ИП. Повторите так 20 раз, затем повторите на другую сторону.

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