3 совета для невыспавшихся

Многие из нас любят поспать подольше, но вот не каждому это всегда удается.

И если на сон было потрачено слишком мало, утром чувствуешь себя, мягко говоря, разбитым. Чтобы поскорее прийти в чувства, нужно несколько отступить от привычных правил утра, пишет MailOnline.

Добавьте света

Откройте шторы и, если за окном хмуро, включите верхний свет. Это поможет разбудить ваш мозг – яркий дневной свет даст понять, что уже пора просыпаться.

Примите холодный душ

Когда ледяная вода соприкасается с кожей, у организма начинает "паника": дыхание происходит гораздо быстрее и глубже. Благодаря этому возрастает потребление кислорода, ускоряется циркуляции крови и улучшается питание тканей и систем.

В результате пробуждение происходит мгновенно.

Повремените с кофе

Кофе способствует повышению в организме уровня кортизола, поэтому мы ощущает эффект бодрости и энергичности. Однако рано утром этого вещества в организме и без того хватает, а лишняя стимуляция его выделения может привести к обратной реакции – сонливости.

Потому повремените с пробуждающим напитком пару часов.

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