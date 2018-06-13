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20 фактов о пользе кофе, о которых вы раньше не знали

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Кофе по праву может считаться одним из самых популярных напитков в мире. Еще бы, ведь он занимает второе место в списке самых популярных товаров в мире.

Раньше об этом напитке говорили много плохого, например, что он "расшатывает" сердце и приводит к сердечному приступу. Но, как оказалось, он не то, что не вредит здоровью, а наоборот помогает его укрепить.

MEDOBOZ собрал для вас 20 фактов о пользе кофе, о которых вы наверняка не слышали.

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Чашка кофе содержит больше антиоксидантов, чем стакан виноградного сока.

Кофе уменьшает риск развития диабет второго типа минимум на 7% в связи со свойством уменьшать в организме уровень инсулина.

У мужчин, которые пьют четыре или более чашек кофе в день, на 20% снижается риск развития рак предстательной железы. Также у них менее вероятны проблемы с потенцией.

Кофе содержит огромное количество важных питательных веществ. В одной порции кофе содержится 11% суточной нормы рибофлавина (витамин B2), 6% - пантотеновой кислоты (витамин B5), 3% марганца и калия и 2% ниацина и магния.

Люди, которые пьют четыре чашки кофе в день, на 80% менее склонны к развитию цирроза. Он препятствует развитию заболеваний, поражающих печень и провоцирующих развитие злокачественных процессов.

Кофе помогает снять усталость и повысить уровень энергии. Все благодаря большому содержанию кофеина – одному из самых эффективных психоактивных веществ в мире.

Любимый напиток помогает похудеть. Ведь все тот же кофеин славится свойством ускорять метаболизм на 3-11%.

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Кофе поможет побороть депрессию и улучшить настроение. Исследования также показали и превентивный его эффект – так, риск развития депрессии и склонность к суициду снижался на 53% при употреблении от двух чашек натурального кофе в день.

Кофеманы могут не бояться рака. Поскольку активные вещества в кофе помогают в борьбе с раковыми клетками, в частности, предотвращая образование рака печени и колоректального рака.

Кофе помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и снижает риск развития инсульта. Как показали исследования, вероятность соответствующих болезней уменьшалась на 20% при ежедневном употреблении кофе.

Это априори понятно, но стоит включить и этот положительный момент в список полезных качеств кофе. Бодрящий напиток продлевает жизнь, ведь уменьшает риск опасных болезней и заряжает организм полезными веществами.

Если хотите улучшить свои спортивные показатели, пейте кофе, ведь он повышает выносливость. Порция напитка способствует повышению уровня адреналина в крови, потому тренировка после нее станет эффективнее.

Привычка пить кофе каждый день – ваша страховка от рассеянного склероза. Он предотвращает или ингибирует воспаление нервов, что является основной причиной возникновения болезни.

Помогает этот напиток и сохранить зрение. Так, хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе, предотвращает повреждение сетчатки. Он действует как антиоксидант и снижает окислительный процесс, влияющий на функционирование глаз.

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Проявление и вероятность развития подагры также можно снизить, введя в привычку пить кофе каждый день. Это свойство достигается за счет антиоксидантных свойств и способности понижать уровень мочевой кислоты в организме.

Кофеин может стимулировать рост волос при облысении мужчин и женщин.

Избавиться от мышечной боли (минимум на 50%) после тренировки можно при помощи крепкого натурального кофе.

Кофеин снижает риск заболеваний почек, в частности, мочекаменной болезни, поскольку обладает мочегонным эффектом.

Кофе способен облегчать симптомы астмы. В результате исследований было доказано, кофеин открывает дыхательные пути и помогает астматикам легче дышать – его действие подобно теофиллину, популярному противоастматическому препарату.

За счет положительного влияния на нервные клетки и скорость передачи импульсов между ними, кофе помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

Также читайте на MEDOBOZ, как правильно пить кофе.

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Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Тема
Жить здорово
Объекты
питаниездоровье
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