12 смертей за месяц: врач предупредила об опасности вейпинга

Вейпинг – "курение" электронных сигарет, которое не менее опасно, чем обычное курение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила известный врач Виктория Кляуз. При нагревании жидкости выделяется никотин, поэтому курцы не вдыхают "чистый пар с приятным ароматом".

По словам эксперта, они получают дозу никотина плюс тяжелые металлы и другие вещества.

Врач предупредила о смертельной опасности вейпинга Docforyou

"По состоянию на сентябрь 2019 года в США сообщено о 805 случаях поражения легких, связанных с вэйпингом. При этом, наличие других причин повреждения легких были исключены. Средний возраст заболевших 23 года, половина из них использовала никотинсодержащие продукты. По состоянию на октябрь 2019 года, зарегистрировано 12 смертей", – предупредила Кляуз.

Также врач процитировала "Characteristics of a Multistate Outbreak of Lung Injury Associated with E-cigarette Use, or Vaping — United States, 2019":

"Конкретное химическое воздействие (я), вызывающее вспышку, в настоящее время неизвестно. Пока это расследование продолжается, CDC рекомендует людям рассмотреть возможность воздерживаться от использования электронных сигарет или вэйпинга".

