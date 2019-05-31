10000 шагов - много: сколько на самом деле нужно ходить каждый день

Многие считают, что для долгой здоровой жизни нужно в день ходить минимум по 10 тысяч шагов, - однако, эта информация не совсем соответствует действительности.

Исследования на эту тему на основании данных о состоянии здоровья и активности пожилых женщин провели в Великобритании, сообщает ScienceDaily.

Распространено убеждение, что для поддержания здоровья нужно ежедневно проходить хотя бы по 10 тысяч шагов, именно такая норма учитывается во многих программах питания и трекерах физической активности.

Однако, ученые в течение недели исследовали активность группы из 16,7 тысяч женщин в среднем в возрасте 72 лет, после чего в течение четырех лет вели за ними дальнейшее наблюдение. За это время умерли 504 женщины.

По данным о состоянии их здоровья и причинах смерти было установлено, что на самом деле для снижения риска преждевременной смерти нужно несколько меньше ходьбы.

Так, наибольший риск ранней смерти имели женщины, которые ходили до 2700 шагов в день, при этом, риски значительно уменьшались уже при активности на уровне в 4400 шагов.

Однако, уже на отметке в 7500 шагов в день риск преждевременной смерти выравнивается и оставался одинаковым при дальнейшем увеличении активности.

Напомним, ранее диетологи рассказали, какие продукты помогают в поддержании молодости организма.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся