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/Здоровый образ жизни

100-летняя женщина раскрыла главный секрет долголетия: в чем суть

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Жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, Мюриэль Барбара, которой 22 мая исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

"Я наслаждаюсь жизнью, — рассказала она. — Мне нравится проводить время с детьми, мы отлично с ними ладим". 73 года назад она вышла замуж за Энтони Барбара, но спустя 18 лет брака супруг погиб, передает "Лента.ру".

Женщина, у которой сейчас четыре ребенка, 12 внуков, 21 правнук и пять праправнуков, уверена, что дожила до преклонных лет благодаря здоровому сну и сбалансированному питанию.

Новости
Раскрыт секрет долголетия: как дожить до 100 лет

Мюриэль Барбара

Мюриэль Барбара

Лента.ру

Барбара призналась, что не любит находиться в центре внимания и с радостью бы "отсиделась в кустах".

Главное празднование юбилея назначено на субботу, 25 мая. За столом соберутся родные и близкие женщины: на день рождения пригласили больше ста человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 83-летний генетик из Болгарии Христо Мемерски изобрел рецепт для тех, кто хочет продлить свою жизнь. Его секрет также был основан на формуле здорового питания.

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Место
Новая Зеландия
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