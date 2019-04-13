10 "острых" вопросов об IQOS: отзывы врачей. Или о чем никогда не скажет производитель

IQOS – это система нагревания табака, которая за несколько лет стала популярной по всему миру. Более 7 миллионов курильщиков из разных стран отказались от сигарет и перешли на IQOS.

Производитель, конечно же, утверждает — и будет защищать свою позицию до последнего, — что IQOS, по сравнению с сигаретами, существенно снижает количество потребляемых вредных веществ, а также вред для здоровья. Намного интереснее узнать, что говорят о пользе или вреде IQOS врачи.

IQOS

Мы собрали 10 самых актуальных вопросов к медикам о влиянии IQOS на здоровье.

1. IQOS: кашель, одышка, заболевания дыхательных путей

Это один из тех пунктов, по которым IQOS хочется похвалить. Однозначный и быстро заметный результат перехода на IQOS, который обычно отмечают курильщики, – это исчезновение кашля и одышки. Особенно это заметно при занятиях спортом или другой физической активности. Почему так происходит?

Поскольку IQOS нагревает табак, а не поджигает, в процессе использования выделяется аэрозоль, содержащий на 90-95% меньше вредных веществ, чем сигареты. Горячий дым и гарь больше не раздражают дыхательные пути, поэтому кашель уходит.

Более того, аэрозоль IQOS содержит глицерин (им пропитывают табак в стиках, чтобы обеспечить испарение при нагревании). Глицерин – это, как известно, популярный ингредиент в увлажняющих кремах, а также основная составляющая в лечебных растворах для ингаляции при респираторных заболеваниях. Так что переход с сигарет на айкос не только устраняет раздражители, но и обеспечивает дополнительное увлажнение слизистых оболочек.

Помимо очевидных проявлений, IQOS также снижает риск заболеваний дыхательных путей, связанных с курением, – астмы, рака, хронической обструктивной болезни легких. Главным образом это достигается благодаря отсутствию в аэрозоле вредных продуктов горения – канцерогенных смол и угарного газа (CO).

2. Можно ли с помощью IQOS бросить курить

С физиологической точки зрения, бросить курить с помощью IQOS нельзя. Стики для IQOS сделаны из табака, а любой табак содержит никотин. Никотин же является аддиктивным веществом, то есть вызывает зависимость. Концентрация никотина в стиках приблизительно такая же, как в обычных сигаретах.

Если говорить о психологическом аспекте, то тут часто срабатывает эффект плацебо. Курильщики, убежденные в том, что переход на IQOS поможет им снизить вред, а со временем и отказаться полностью, зачастую действительно снижают потребление, а то и бросают вовсе. Но это все же вопрос мотивации, а не научно обоснованный эффект.

Табак

3. Почему после IQOS болит желудок

Воздействие IQOS на пищеварительный тракт минимально. Поэтому с таким побочным эффектом могут сталкиваться только пользователи с определенным набором диагнозов. Людям со здоровым кишечником и желудком боль в животе после айкос не грозит.

Как известно, никотин в любой форме (будь то из сигарет, IQOS, вейпов, кальянов или жевательного табака) противопоказан при гастрите, панкреатите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки и при других сходных диагнозах. Почему же язвенникам нельзя курить?

Никотин усиливает секрецию соляной кислоты, которая раздражает и без того поврежденную слизистую оболочку и мешает заживлению язвы. У людей со здоровым желудком временное повышение концентрации соляной кислоты проходит без последствий, в то время как у больных язвой или гастритом может вызывать изжогу и острые боли.

Так что при наличии язвы врачи настоятельно рекомендуют отказать от потребления никотина в любой форме, в том числе посредством IQOS. Хотя бы на время лечения.

4. Бывает ли аллергия на IQOS

Даже аллергия на курение – это довольно редкое явление. Аллергенами в данном случае выступают продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме. Симптомами аллергии на сигареты могут быть кашель, насморк, ринит, затрудненное дыхание.

В аэрозоле IQOS продуктов горения нет. Состоит он по большей части из глицерина, водяного пара и никотина. Аллергические реакции на глицерин аллергологами практически не фиксировались. Вещество считается гипоаллергенным и входит даже в состав кремов для грудничков.

Никотин причиной аллергии стать может, но с очень малой вероятностью. Так что аллергия на IQOS – это что-то сродни подборкам "Топ-10 самых необычных аллергий".

Если после использования IQOS вы заметили у себя странные симптомы, причина, скорее всего, не имеет отношения к аллергии. Ищите проблему в другом – проверяйте желудок и сосуды.

IQOS

5. Можно ли использовать IQOS во время беременности

Нет. Во время беременности ни курить, ни использовать айкос, ни поглощать никотин любым другим способом нельзя. Правила безопасности труда даже запрещают беременным работать на табачных фабриках и фермах.

Через кровь матери никотин попадает в кровеносную систему эмбриона. Для взрослого человека дозировка никотина в одной сигарете не опасна, в то время как на здоровье еще не родившегося младенца она может оказать пагубное влияние. Еще хуже на организм и матери, и ребенка воздействуют продукты горения из дыма обычных сигарет.

Потому призываем к беременности относиться с максимальной ответственностью, и как минимум на это время отказаться от сигарет, систем нагревания табака, вейпов, кальянов и электронных сигарет.

Правды ради, нужно отметить необычный феномен в акушерстве. Гинекологи всегда убеждают курящих беременных пациенток бросить курить. Но если понимают, что пациентка остается глуха к их доводам и намерена продолжать курить, нанося вред себе и плоду, то рекомендуют хотя бы перейти на менее вредную альтернативу сигаретам. Системы нагревания табака (IQOS, glo или аналоги) по крайней мере устранят канцерогенные смолы и ядовитый угарный газ.

6. Почему от IQOS болит или кружится голова

Никотин, попадая в организм из сигаретного дыма, аэрозоля IQOS, пара вейпов или еще как угодно, вызывает резкое сужение кровеносных сосудов. Это может вызвать повышение давления с последующим приступом головной боли и головокружения.

Такие симптомы проявляются далеко не всегда, и чаще всего обусловлены индивидуальной чувствительностью к никотину, хроническими проблемами с нервной или сердечно-сосудистой системами или особыми условиями попадания никотина в кровь. Например, на голодный желудок, после бессонной ночи, по время болезни, при общей ослабленности организма или переутомлении.

В таком случае врачи советуют прекратить курить или использовать любой электронный заменитель сигарет. И, если вы таки намерены продолжать, то сначала устранить причину повышенной чувствительности.

Хотя IQOS и не является полностью безвредным, причиной головной боли он становится значительно реже, чем сигареты. По той причине, что в аэрозоле IQOS практически нет угарного газа, который является одним из доминирующих компонентов сигаретного дыма. Угарный газ при контакте с гемоглобином образует устойчивое соединение – карбгемоглобин. Карбгемоглобин, особенно в высоких концентрациях, блокирует способность эритроцитов переносить кислород и провоцирует кислородное голодание мозга. Что в свою очередь приводит к головным болям.

7. Почему от IQOS горечь во рту

Тут поспешим вас успокоить. За ощущением горечи после использования IQOS никаких физиологических отклонений нет. Это исключительно вкусовое восприятие рецепторов. Откуда же тогда берется горечь?

Во-первых, IQOS нагревает табак. Который от природы имеет терпкий, чуть горьковатый привкус. Но в аэрозоле IQOS эта горечь практически не ощущается, особенно, по сравнению с горьким дымом сигарет.

Во-вторых, ощущение горечи после IQOS может возникать из-за того, что вы давно не чистили свое устройство. Внутри держателя айкос могут оставаться частички табака и со временем на нагревательном лезвии будет образовывать налет. Если не вычищать все это своевременно, то при многократном повторном нагревании будет появляться горечь во вкусе и неприятный запах. Более того, есть даже исследования, которые показывают, что повторное нагревание всех этих остатков может приводить к выделению токсических веществ. Так что не забывайте вычищать из IQOS весь мусор, который там оставили, и будьте здоровы.

IQOS

8. Как IQOS влияет на зубы?

Как обычно говорят в рекламе: "Ассоциация стоматологов рекомендует айкос". И это не шутка.

Наверное, каждый видел устрашающие фото со сгнившими под корень зубами курильщика. Такие обычно печатают на сигаретных пачках. Что и почему происходит с зубами курильщика?

Продукты горения табака и бумаги взаимодействуют с белками, которые продуцируется слюнными железами. В результате образуется сульфат кадмия, который и откладывается на зубной эмали. Поэтому зубы курильщиков покрыты темным налетом, который не удаляется зубной щеткой и даже не всегда профессиональной чисткой.

В сигаретном дыме содержится более 6000 различных химических веществ. Самыми вредными из них для зубов и десен являются смолы, метан, угарный газ, синильная кислота. В комбинации с высокой температурой дыма они постепенно разрушают зубную эмаль и приводят к возникновению кариеса, а со временем – и более серьезных патологий.

В аэрозоле IQOS продуктов горения нет. Поэтому при его использовании на зубах не остается налета, постепенно разрушающего эмаль, как заявляют на официальном сайте. Так что с сточки зрения стоматологии и гигиены полости рта IQOS однозначно лучше сигарет.

9. Как IQOS влияет на потенцию

Потенция как таковая состоит из трех аспектов – фертильность (способность к продолжению рода), либидо (сексуально желание) и, собственно, потенция (физическая способность к эрекции). Первая определяется общим состоянием здоровья и отсутствием мутаций. Либидо обусловлено гормонами и здоровьем эндокринной системы. А потенция – тонусом кровеносной системы.

С гормональным здоровьем курение коррелирует слабо. Зато продукты горения прямо влияют на фертильность, существенно ухудшая качество спермы. В аэрозоле IQOS продуктов горения нет, но никотин содержится в том же объеме, что и в сигаретном дыме. А никотин, как мы уже выяснили раньше, вызывает сужение сосудов, что может стать причиной недостаточного поступления крови к половому органу. Но в целом, этот эффект может быть заметен только при уж очень сильной передозировке никотина. А на фоне остальных симптомов, которые будут сопутствовать такой передозировке, вялая эрекция покажется мелочью.

10. Что вреднее: IQOS или сигареты

Думаем, что сказанное выше однозначно отвечает на этот вопрос. Если нет, то подведем итоги.

Во-первых, потребление никотина в любой форме вызывает зависимость, и может быть противопоказано людям с личной непереносимостью, заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой системы, язвенными заболеваниями пищеварительного тракта.

Во-вторых, как говорится, полностью безопасного курения не бывает. По-настоящему безопасно – это не курить, не парить, не вейпить, и даже не вдыхать чужой дым.

В-третьих, если вы все-таки категорично настроены продолжать курить, то однозначно лучше перейти на менее вредную альтернативу на свою вкус – IQOS или электронную сигарету. С этим мнением солидарны врачи большинства стран мира.

Официальная информация об IQOS на сайте производителя iqos.ua.

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