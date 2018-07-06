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10 фактов о пользе поцелуев

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В каждом уголке планеты 6 июля отмечают Всемирный день поцелуев. И это не только приятный, выражающий все теплые и нежные чувства, но и крайне полезный, даже исцеляющий, процесс.

MEDOBOZ подготовил для вас 10 фактов о пользе поцелуев, которые наверняка вас удивят.

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Укрепляют иммунитет

Поцелуи способствуют улучшению работы иммунитета. В частности, такой эффект достигается за счет того, что во время поцелуя партнеры "обмениваются" имеющимися у них во рту бактериями. Организм реагирует на них иммунным ответом и учится давать отпор, если эти же бактерии будут атаковать его в большем составе.

Помогают похудеть

Поцелуи сжигают калории! Согласно результатам разных исследований - от 2 до 6 калорий в минуту. Это, конечно же, не тренировка в спортзале, но прекрасный дополнительный "жиросжигатель".

Продлевают молодость

Во время поцелуя задействуются около 30 лицевых мышц. То есть, можно считать, что целуя партнера, вы одновременно занимаетесь фейсфитнесом. А это прекрасная профилактика морщин и других неприятных возрастных изменений на лице.

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Помогают расслабиться

Во время поцелуя в организме повышается уровень гормона окситоцина - естественного расслабляющего химического вещества организма. Также повышается и количество эндорфинов и допамина, которые усиливают чувственность тела и влечение. Потому поцелуи важны в качестве прелюдий – так партнеры получат больше удовольствия от секса.

Заменяют стоматолога

Во время поцелуя во рту увеличивается количество слюны. Минералы, содержащиеся в этой биологической жидкости, очищают зубы и защищают зубную эмаль.

Продлевают жизнь

Многочисленные исследования показали, что любители целоваться живут дольше и по жизни являются более успешными людьми. Так, в среднем результаты показывают, что мужчины, которые целовали своих жен перед работой, живут на пять лет дольше, зарабатывают на 20-30% больше и реже попадают в ДТП. Дело в том, что поцелуи способствуют позитивному отношению к жизни и улучшают работу мозга.

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Понижают кровяное давление

Поцелуи способствуют расширению кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление.

Спасают от мигрени

Благодаря свойству расширять сосуды, а значит и восстанавливать кровоток, а также способностью расслаблять, поцелуи помогают избавиться от головной боли.

Прогоняют хандру

Поцелуи стимулируют мозг на выработку целого коктейля "счастливых" гормонов - серотонина, дофамина и окситоцина. Благодаря этому свойству улучшается настроение, а негативные эмоции и подавленность - уходят.

Снижают симптомы аллергии

Как известно, при стрессе аллергические проявления усугубляются. А поцелуи помогают снизить уровень стресса, а значит и ускорять выздоровление при аллергиях.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, почему полезно позволять своей собаке вас "целовать".

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Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеОтношенияГоловная боль
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