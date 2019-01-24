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/Здоровый образ жизни

Зависит от роста и веса: ученые раскрыли секрет долгожительства

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Небольшой индекс массы тела, высокий рост и активные физические нагрузки увеличивают шансы женщин стать долгожительницами.

Такие результаты исследования ученых из Нидерландов опубликовали Journal of Epidemiology Community Health. В 1986 году более 5000 добровольцев в возрасте 68-70 лет заполняли анкеты, в которых указывали информацию о своем росте, весе и регулярности физических занятий.

После этого доктора наблюдали за ними иди до самой смерти, или до их достижения 90-летия. Более трети женщин-участниц опроса достигли этого возраста, и почти у всех из них были схожие показатели: низкий вес в молодости, который постепенно увеличивался и рост от 175 сантиметров.

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Для мужчин однако такое правильно не действует: у них количество прожитых лет зависит от физических нагрузок. Медики подтвердили, что чем выше активность, тем больше шансов стать долгожителем.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, долгожитель из британского графства Сомерсет Лесли Хейман, который 12 сентября отметил 100-летний юбилей, раскрыл секрет, который помог достичь ему столь преклонного возраста.

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