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/Неврология

Зарождается во рту: выяснилась неожиданная причина неизлечимой болезни

1.6тЧитать материал на украинском

Бактерии Porphyromonas gingivalis, которые размножаются в полости рта и вызывают болезни десен, могут играть важную роль в возникновении болезни Альцгеймера.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Ее авторы обнаружили корреляцию между появлением этой бактерии и симптомами нейродегенеративного заболевания, а также экспериментально показали эту связь на мышах.

Так, результаты исследования подтвердили связь между заражением бактерией P.gingivalis и проявлениями болезни Альцгеймера.

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Зарождается во рту: выяснилась неожиданная причина неизлечимой болезни

plus-one.ru

Существует еще одна бактерия из рода Porphyromonas — P.gulae, которая обитает в ротовой полости собак и тоже может выделять гингинпаины, но точно неизвестно, оказывает ли она такое же нейродегенеративное влияние на мозг млекопитающих или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая методика лечения болезни Альцгеймера позволила вернуть память пациентам на поздних сроках заболевания. Медики проводили исследование на мышах и пришли к выводу, что стимуляция выработки определенного фермента восстанавливает функции мозга.

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