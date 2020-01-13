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Заразила собака: в Николаевской области от бешенства умер мужчина

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В Николаевской области умер мужчина, у которого ранее диагностировали бешенство после укуса собаки.

Как сообщили в Управлении охраны здоровья Николаевской ОГА, он был госпитализирован 11 января.

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы развития, умер вечером 12 января", – говорится в сообщении.

В Николаевской области от бешенства умер мужчина

В Николаевской области от бешенства умер мужчина

В соответствии с приказом Управления здравоохранения облгосадминистрации, комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено оказание профильной медицинской помощи в районе во время обращения.

Отметим, что ранее Центр общественного здоровья Украины в Facebook заявлял, что 31-летнего мужчину положили в больницу только 11 января – когда уже явно проявились симптомы, в то время, как собака укусила его еще в августе. Мужчина обратился за помощью к травматологу, однако от профилактических прививок отказался и на неоднократные напоминания медиков по телефону не откликался и не явился на прием.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Ухань (Китай) 9 января от пневмонии после вспышки ранее неизвестного вируса умер 61-летний мужчина.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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