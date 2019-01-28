''Заражено все!'' Украинцев предупредили об опасном молочном продукте

Плавленный сырок "Дружба", который сейчас можно встретить в любом магазине Украины, не так полезен, как гласит состав на его упаковке.

Журналисты ТСН тайно провели расследование и побывали на производстве этого продукта. Увиденное повергло их в шок. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ужасная плесень превращается в популярный съедобный продукт. По крайней мере, о том, что он съедобный, говорит обертка. Это – плавленый сырок. "Дружба". Классика. Из такого часто делают салаты, сырные супы или бутерброды. Но мы заглянули под обертку. И от того, что там увидели – чуть не стошнило, а рука потянулась к телефону звонить всем: от скорой до полиции, пожарных и санстанции сразу", – рассказали они.

Lenta.ru

В идеале он должен быть таким: несколько видов сыра, творог, сметана, масло сливочное, сухое молоко, соли плавники. Он на 100% должен состоять из молочных жиров. Если все сложить до кучи, то реальная цена за один сырок – от 12 до 15 гривен.

Однако то, что журналисты увидели в цехах, наталкивает совсем на другие мысли.

"Пол залит какой-то сывороткой, на ней же лежат пакеты с явной гадостью. Сплошная плесень, что выбрасывает миллиарды споров. Здесь заражено все. По хорошему, для дальнейшей работы предприятия этот цех сначала стоило бы сжечь. Потому что отмыть его уже невозможно. Но здесь не моют, наоборот, это и есть сырье для того, что в яркой обертке скоро попадет на магазинные полки", – сказано в сюжете.

Бывшие сотрудники подтверждают сказанное.

"Плавленый сыр делался уже из такого сырья, которое уже отходы. Какие там были остатки молочной промышленности. Они туда добавляли может какое-то немного масло. И вот делалось такое сырье плохое. Мыли, мыли сырье, приводили немножко в какой-то вид и плавили. И оно уже все туда ушло, если не видно", – отметила бывшая кладовщица Валентина Дмитриевна.

Экспертиза выявила, что в плавленом сырке, на упаковке которого был написан идеальный состав, аж 85% немолочных жиров.

Производителям фальсификата после проверок Госпродпотребслужба дала полгода на устранение недостатков и штраф за обман на маркировке.

"Штраф составил 33 тысячи 384 гривни. И будет осуществлена следующая внеплановая проверка", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие продукты, которые украинцы привыкли хранить в холодильнике, портятся под действием низких температур и теряют свои вкусовые качества. Опубликован перечень того, что нельзя туда класть.

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