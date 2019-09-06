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/ Новости здоровья

Запах горелого хлеба спас девушку от страшной болезни

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В Англии девушке Ясмин Клэпп запах подгоревшего тоста помог обнаружить страшное заболевание – опухоль головного мозга четвертой стадии.

Первые симптомы недуга она стала замечать еще в 2016 году, пишет Devon Live.

"Помню, как все началось. В 2016-м на работе коллега просто сказала мне, что я смотрю в никуда и что-то бормочу. Затем вдруг я почувствовала запах гари. Потом – дежавю, будто голоса людей вокруг я уже слышала", – вспоминала девушка.

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Через год, в 2017 году она также ела тост с сыром и приступ повторился: "И запах, и дежавю. Из-за этого мои тосты тоже сгорели, поэтому меня окружали и настоящие, и воображаемые запахи".

Клэпп обратилась к врачу, которые после процедуры МРТ диагностировали у нее опухоль мозга.

"Сначала они даже не были уверены, понадобится ли мне операция, но потом мне позвонили и сказали, что на снимке обнаружили две маленькие точки", – поделилась она.

Девушке провели срочную операцию и уже через два дня выписали из больницы. После ей пришлось пройти лучевую и химио-терапию, но состояние ее здоровья улучшилось.

Ясмин Клэпп

Ясмин Клэпп

Devon Live

Ясмин Клэпп

Ясмин Клэпп

Devon Live

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине родилась девочка с опухолью-монстром.

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Место
Англия
Теги
здоровье медицина болезнь
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