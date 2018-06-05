Заметит каждый: нашелся простой способ определить смертельные болезни

Ученые доказали, что дрожащий курсор мышки, медленная прокрутка страниц и повторный поиск информации в интернете могут быть ранними признаками болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Исследователи из Microsoft и Университета Дьюка в Северной Каролине проанализировали данные более 31 миллиона американцев, использующих поисковую систему Bing, пишет "Лента.ру".

Среди них 703 человека оказались в зоне риска.

Плюс данной технологии по выявлению болезней заключается в отсутствии дополнительного оборудования, отмечают исследователи.

Кроме того, они всегда могут брать в расчет данные за длительный период времени. Это позволяет изучать проблему в динамике, что дает врачам больше уверенности при постановке диагноза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийские исследователи выяснили способ, который поможет продлить жизнь и укрепить здоровье.