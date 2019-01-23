Заменит никотин: нашелся действенный способ улучшить работу мозга

Ученые разработали мобильное приложение Decoder, которое тренирует способность к концентрации, тем самым позволяя бороться с синдромом дефицита внимания.

В эксперименте исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) приняли участие 75 добровольцев, которых разделили на три группы, сообщает "Лента.ру".

Одна группа в течение 8-часовых сессий (в течение месяца) играла в разработанный учеными Decoder, который требовал от игроков постоянного внимания. Вторая группа играла в другое мобильное приложение в течение такого же периода времени, а третья не играла ни во что.

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На втором этапе исследования игроки приняли участие в тесте.

Оказалось, что те, кто играл в Decoder, лучше справились с заданием, чем участники из двух других групп. Разница была значительной и сравнима с эффектом от приема химических стимуляторов центральной нервной системы, включая никотин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нейробиологи Калифорнийского технологического института в Пасадене нашли в мозге источник человеческого сознания.

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