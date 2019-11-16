Зачем пить воду при похудении: диетолог объяснила важные нюансы

Диетолог Елена Кален рассказала, зачем пить воду при снижении веса, в какое время лучше пить и в каких объемах.

На своей странице в Instagram она назвала причины:

Вода необходима организму для восстановления энергии. В течение дня на работу систем и органов организм тратит около двух литров жидкости. Потеря влаги приводит к появлению раздражительности и негативно сказывается на концентрации внимания. Поэтому для нормальной работы нашему организму необходима вода.

Особенно остро в воде нуждается система пищеварения. Вода препятствует образованию запоров, а также выводит продукты жизнедеятельности из организма. Также вода — главный участник всех химических процессов, происходящих в ЖКТ, который доставляет питательные вещества и выводит отработанные.

Вода существенно сокращает риск развития инфекционных заболеваний. Дефицит жидкости в организме ведет к обезвоживанию, которое снижает защиту иммунной системы. Слабый иммунитет означает увеличение частоты заболеваний, а также довольно тяжелый перенос инфекционных заболеваний.

Вода — регулятор биохимических процессов в теле. Например, после тренировок организм разгорячён и требует жидкости, чтобы восстановиться. Вода как раз и является этим восстанавливающим средством. Недостаток воды в организме способен вызвать мышечные спазмы. Для предотвращения этого при занятии спортом, рекомендуется пить воду до и после тренировки.

Вода 24 канал

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