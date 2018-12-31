''Заботьтесь о ней'': Супрун дала совет для самого важного органа в период праздников

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как уберечь печень в период новогодних праздников.

"Орган, который в период праздников работает сверхурочно – ваша печень. Не перегружайте ее слишком, потому что все имеют право отдохнуть", – напомнила Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, среди задач печени множество важных для нашей жизни дел, которые она должна выполнять 24 часа в сутки – участвовать в пищеварении, заниматься обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализовать токсины.

Одна из главных функций этого органа – фильтрация или детоксикация крови. С кровью в печень поступают не только полезные вещества, но и токсины и другие побочные продукты, которые организм не может использовать.

Обнаружив ненужное вещество, печень или превращает ее в продукт, который не навредит, или выводит из организма через почки и кишечник для выведения из организма.

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В частности, и. о. главы Минздрава назвала симптомы, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью:

нет аппетита;

плохая переносимость жирной пищи;

горечь во рту;

слабость;

желтуха;

утомление;

светлые испражнения;

темный цвет мочи;

кожный зуд.

Печень - важный орган clutch.ua

Чиновница подчеркнула, что самое распространенное заболевание печени современности – жировая болезнь. Оно возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа.

Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, но она очень опасна. Она может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме.

Кроме того, она может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульты и инфаркты.

"Никакие "гепатопротекторы" или "прокапывания" не помогают выздороветь. На сегодня самым эффективным средством в лечении является здоровый образ жизни – отказ от алкоголя (если он является причиной болезни), сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки", – объяснила Супрун.

Также по ее словам, самыми опасными лекарствами для печени являются антибиотики. На втором месте – диетические добавки.

"Ошибочно считать, что их можно принимать бесконтрольно и неограниченно, так как "витаминов много не бывает". Употребление любого средства должно быть медицински оправдано и это решать вашему врачу", – отметила она.

Печень поражает и парацетамол. Поэтому регулярное самолечение, чтобы сбить температуру, опасное и может привести к поражению печени.

"Заботьтесь о своей печени и запланируйте визит к врачу. Каждому следует периодически проходить скрининг – осуществлять ультразвуковое исследование брюшной полости и узнавать уровень печеночных проб", – резюмировала и. о. главы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун также порекомендовала приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ, который будет способствовать пищеварению.