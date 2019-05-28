Все тренажерные залы страны ощущают наплыв желающих заниматься фитнесом в конце весны и накануне Нового года. Кто-то хочет прийти в форму к лету, кто-то увидеть кубики на прессе и сделать тело рельефным. Но в стабильные отношения со спортом вступают немногие. Банальная причина, почему абонемент в зал лежит без дела – нет времени. Разбираемся, как успевать все и выделить несколько часов в неделю для фитнеса без затруднений.

Определите СВОЮ мотивацию

Чтобы найти время для фитнеса, нужно определить четкую цель: зачем он вам. Еще на этапе выбора зала, тренера и типа тренировок, определите, что вы хотите получить в результате. Среди самых распространенных причин тренирующихся:

● похудеть;

● набрать мышечную массу;

● держать тело в форме;

● поддерживать здоровье.

Когда цель будет выбрана, конкретизируйте ее. Например, хотите похудеть. Потом определите, сколько килограмм нужно сбросить для комфортного для вас веса и за какие сроки вы хотите достичь цели.

Спортзал SUPER.UA

Сколько времени вам нужно для спорта

После того, как определились с целью, проконсультируйтесь с тренером, сколько времени вам понадобится для достижения результата. Если вы хотите сбросить вес, то тренер подскажет, как сделать это без вреда для здоровья. Исходя из этого, определите, как часто нужно тренироваться. В среднем достаточно 3-4 тренировки по 45 минут в неделю. Это около 1,5% времени в неделю. А теперь давайте посчитаем, сколько часов вы тратите на сериалы?

Немного тайм-менеджмента

Просмотрите свое расписание, изучите, как строится ваш рабочий день и выходные. Наверняка есть свободные окошки, куда и можно втиснуть занятия фитнесом. Подумайте, когда вам удобнее поставить тренировки. Одни любят заниматься после работы, чтобы сменить умственную деятельность на физическую, другим удобнее позаниматься утром, чтобы получить заряд на целый день, а третьи предпочитают тренироваться в обед. А возможно, ваше расписание строится так, что именно на выходных есть время для себя.

Экономьте главный ресурс

Многие считают, что для дополнительных потребностей нужны деньги. Да, это так. Но все-таки главным и невосполнимым ресурсом остается время. Иногда мы растрачиваем его очень необдуманно – бесконечно скроллим ленту в инстаграм (экранное время тому доказательство), разговариваем по телефону или просто прокрастинируем за просмотром телешоу. Если отбросить эти пожиратели времени, то останется несколько часов для действительно полезных занятий. В нашем случае для фитнеса.

Теперь только вперед

После того, как вы прошли предыдущие шаги, осталось только сложить в сумку кроссовки, спортивную одежду и захватить бутылку воды. Помните, что нам хватает времени на все, чего действительно хочется. Уже после первых тренировок и положительных результатов, вы убедитесь, что найти время на фитнес было правильным и бесповоротным решением.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся