Функциональный тренинг как способ стать здоровее и выносливее

Все слышали о функциональных тренировках, но не все знают, что это на самом деле такое и насколько такие тренировки важны не только для поддержания тела в тонусе, но и для повседневной жизни. Развеем все мифы, связанные с функциональным тренингом, и разберемся, нужно ли ставить такой тип тренировок в свое фитнес-расписание.

Что такое функциональный тренинг?

Функциональный тренинг – это тренировки, позволяющие улучшить функциональные способности организма эффективно двигаться. То есть все упражнения строятся так, чтобы вы могли лучше выполнять повседневные действия. Например, подниматься по лестнице без одышки, играть с детьми и не уставать после 15 минут активного времяпровождения, быстрее бегать, с легкостью подниматься в горы и даже приседать во время уборки квартиры. Главная цель функциональных тренировок — сделать так, чтобы функции тела сохранялись и улучшались.

К чему приводит нефункциональный подход к тренировкам?

Ранее, когда подход к фитнесу и занятиям спортом был не таким осознанным, большинство людей приходили в зал за “красивой картинкой”, а не за улучшением здоровья. В обществе культивировали худобу, накачанные мышцы и идеализированные параметры для девушек 90-60-90. Люди изолированно тренировали отдельные мышцы, отсюда — ухудшение мобильности тела. Так как изолированные упражнения не несут в себе развитие физических качеств человеческого тела и организма в целом, а лишь только воздействуют на отдельные мышцы.

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Например, если мужчины в зале усиленно тренируют мышцы груди, не уделяя должного внимания другим зонам, это приводит к нарушению осанки. А дальше по цепочке нарушается работа внутренних органов, позвоночника в шейном отделе и мозговое кровообращение, а также уменьшается дыхательный потенциал. Соответственно падает выносливость и трудоспособность.

Чем отличается функциональный подход?

Функциональные тренировки — это разнообразные упражнения в разных режимах, с использованием разного оборудования, которые включают в работу все тело. Они помогают строить здоровое и функциональное тело и приводят к визуальным изменениям эффективней, чем обычные тренировки. Кроме того, такие тренировки позволяют лучше двигаться и в результате быть более выносливым, продуктивным и, конечно же, здоровым.

Миф и правда о функциональных тренировках.

Многие считают, что функциональный тренинг — это тренировка на выносливость, для которой нужен высокий уровень физической подготовки. Конечно же, это не так.

Функциональные тренировки направлены на то, чтобы строить тело, которое лучше двигается. Многие виды тренировок могут быть функциональными, если выполнять упражнения правильно. Например:

• Йога может быть функциональной тренировкой, если занятия соответствуют вашему уровню подготовки, если после них тело становится более гибким и выносливым. Но йога не будет функциональной, если в результате выполнения упражнений вы получаете гипермобильность и разболтаете суставы.

• Силовые тренировки могут быть функциональными, если правильно подобран вес и распределена нагрузка на суставы. Если не соблюсти последнее, то можно не только уменьшить мобильность тела, но и травмироваться.

• Бег тоже можно отнести к разряду функциональных, если вы соблюдаете все правила, тренируете сердечно-сосудистую систему и развиваете подвижность тела. Но если только бегать и не давать организму других нагрузок, то остальные функции тела будут страдать.

• TRX можно уверенно отнести к функциональным тренировкам. Вы можете задействовать все тело в работу и выполнять упражнения только с собственным весом. Но важно, чтобы тренировка соответствовала уровню подготовки и была правильно построена.

• Procedos — новое понятие в функциональном тренинге. В нашей студии тренировки в расписании отмечены как 3D: Basic 3D, Upper 3D, Legs 3D, Core 3D. Они по праву считаются функциональными. Упражнения на платформе Procedos развивают способность двигаться разнообразно и с правильной нагрузкой на суставы.

Функциональные тренировки — это разнообразие упражнений. А вот это правильное убеждение.

Есть два фактора, которые ухудшают функциональность тела:

Малоподвижный способ жизни. Вот и последствия работы в офисе и недостатка активностей.

Однотипные нагрузки. Часто люди выполняют 3-4 любимых упражнения или занимаются, например, только бегом.

Однотипные упражнения также деструктивны, как и отсутствие нагрузки. Тело создано для того, чтобы двигаться в трех плоскостях в разных режимах. Поэтому мы должны улучшать эти способности: много ходить, быстро бегать, поднимать тяжелые предметы и выполнять упражнения с собственным весом. В одной тренировке сложно уместить все параметры, поэтому и нужно разнообразие.

Функциональные тренировки направлены на развитие функций тела. Это и силовые, и кардио, и интервальные, и восстановительные занятия, главная цель которых — построить здоровое, выносливое тело и сделать вас здоровее и энергичнее.

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