Хороший хліб, насправді, вимагає мінімум інгредієнтів. Просто цільне борошно, вода, закваска і сіль. Нічого більше не потрібно, щоб створити корисний продукт харчування. На жаль, мало виробників думають саме так. Часто пекарні, щоб знизити собівартість, прискорюють процес приготування хліба, стараються зробити хліб довше свіжим. В результаті в хліб додають абсолютно непотрібні жири, клейковину, нестійке до високої температури насіння та інші речовини.

Здається, що хліб завжди пісний продукт. Тому, поки не взяли до рук багет чи булочку з шинкою, боятися ніби нічого. Але люди, які дотримувалися посту, з’ясовували потім, що хліб з магазину містить сало, масло або яйця. Такий хліб на вид нічим не відрізняється від інших. Тому дійсно важливо уважно читати етикетки. На що ж потрібно звернути увагу при покупці?

Хліб з насінням.

Багато людей вважає, що хліб з додаванням насіння корисніший. Всім відомо, що горіхи та насіння є цінним джерелом ненасичених жирних кислот, вітаміну Е. Але, нажаль, ці компоненти дуже чутливі до високих температур, після випікання вони зменшують свої цінні властивості. Додавання насіння та горіхів підвищує енергетичну цінність хліба за рахунок жирів. Тому, знову ж таки, треба уважно дивитися на етикетку.

На дріжджах або заквасці?

Хліб, вироблений з використанням натуральної закваски, має перевагу перед дріжджовим. Зерно багате фітиновою кислотою, яка є анти-живильною речовиною. У кислому середовищі тіста, яке забезпечує закваска, фітинова кислота в значній мірі дезактивується. Тому, якщо є вибір: хліб на заквасці чи дріжджовий хліб - обирайте перший, особливо якщо купуєте цільнозерновий.

"Легкий" хліб, "живий" хліб, хліб з висівками, подібні сорти часто пропонуються для дієтичного харчування.

Вам потрібно знати два важливих фактора в хлібі, що впливають на властивості та його корисність.

1. Амілопектин. До складу крохмалю зернового борошна входить амілопектин та амілоза. Саме амілопектин робить хліб "білим і пухнастим". В організмі амілопектин засвоюється швидко, на відміну від амілози, що засвоюється повільно. Тому 2 скибочки хліба з пшеничного борошна піднімають рівень цукру в крові як цукор рафінад. Постійне вживання хліба та інших виробів з пшеничного борошна у великих кількостях стимулює збільшення інсуліну, що з часом приводить до інсулінової резистентності. Ваша фігура гладшає, з'являється підшкірний жир, якого важко позбутися.

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Від співвідношення амілопектину і амілози в крохмалі залежить глікемічний індекс хліба, Цей показник засвоєння вуглеводів використовують в дієтології.

2. Глютен або клейковина, - це білок пшеничного, житнього та ячмінного зерна. У кишечнику глютен важко перетравлюється. Він може впливати на слизову оболонку - порушувати кишковий бар'єр для вірусів, бактерій, неперетравлених харчових макромолекул і провокувати імунну реакцію та запалення. Постійний надлишок глютену в раціоні може викликати розвиток цукрового діабету, харчову непереносимість, надмірну вагу, целіакію (непереносимість глютену) та інші аутоімунні захворювання.

Усунення клейковини з раціону необхідно тим, у кого непереносимість або алергія на глютен. За останніми даними, від целіакії страждає близько 1% населення і 6% чутливі до нього. Ці люди вилучають зі свого харчування вироби з цих видів злакових.

Втім решті відмовлятись від хліба не бажано. Хліб, як ніякий інший продукт, подовжує відчуття ситості після їжі, тим самим попереджає зайві перекуси. Збагачує раціон корисними для здоров'я речовинами - клітковиною (деякі сорти містять до 5 г на 100 г вироби), вітаміномами гр. В, кальцієм та білком.

Разом з тим, люди з нормальною реакцією на глютен не повинні зловживати хлібом. Біля 100 г хліба протягом дня (з першими стравами або овочами) - допустима норма, яка ніяк не вплине на розмір талії.

Найбільш важливий показник, що хліб для вас придатний - як ви почуваєтесь після його вживання. Тільки хліб, який не викликає дискомфорту, не містить зайвих домішок, вироблений із цільного зерна, може входити до нашого раціону.

В харчуванні тільки наші знання встановлюють межі!