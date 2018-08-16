БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОФІЛАКТИКА

Навіть не будучи лікарем, багато з нас розуміє, що профілактика хвороб набагато ефективніша та дешевша, ніж лікування. І смачніша.

Тому зараз нам потрібно робити щось, щоб не трапилось нічого поганого у майбутньому. Здорове харчування, це, переважно, рослинна їжа, причому різноманітна, різнокольорова. І ТУТ -- ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ:

1) З точки зору любителів олів'є, "шуби", котлет і пельменів, те, що Ви бачите на тарілці -- "трава, нема що їсти".

2) З точки зору дієтолога, який розуміє, як різні компоненти їжі впливають на ті чи інші механізми розвитку хвороб та старіння, це не просто їжа, а природні ліки.

Є ЩЕ ТРЕТЯ:

3) Це ті люди, які б хотіли так харчуватися, бо хочуть бути здоровими, але не можуть: в когось від половинки помідора скрутить живіт, на когось нападе пронос, хтось пробує-пробує жувати всі ті листя, але воно несмачно, аж нудить.

ЩО РОБИТИ?

Любителям олів'є і пєльмєнєй чим швидше треба щось міняти, бо такий стиль життя, хоч і яскравий, але, як показує практика, недовгий.

Тим, хто хоче і не може, треба розуміти, що на таке харчування треба переходити поступово, коли затихне загострення, можливо, порадившись із лікарем. А поступово означає - додали один листочок і три ягідки до звичної каші, почекали, відчули, як воно декілька днів і продовжуємо.

Бо маю чимало пацієнтів із синдромом подразненого кишечника, хронічними запаленнями підшлункової залози, рефлексною хворобою та іншими проблемами органів травлення і багато з них, різко перейшовши на "здорове харчування", отримують загострення.

Тому спєшка тут зайва.

Але навіть для таких чутливих людей, після стихання загострень, саме таке харчування, з листовою зеленню, хрестоцвітими (всі види капуст та редьки), насиченими кольорами, ягодами і тп. і є науково доведеним та максимально ефективним. Просто все потрібно змінювати поступово і починати буквально з мікроскопічних кількостей.

Ви можете спитати, ну, а як же ж дієти по Певзнеру?

Цивілізований світ їх не знає і в Україні вони також скасовані. Вони виконали свою роль, коли не було якісної діагностики та лікування. Основним недоліком їх були обмеження, в які вони ставили пацієнта. А обмеження не можуть тривати вічно, бо сповільнюють процес відновлення та одужання.

Новости В чому неймовірна користь моркви

До речі, про дієти.

Зараз їх просто "нємєряно", одна крутіша за іншу: та лікує голову, друга -- омолоджує кишечник, третя -- суцільний детокс. Єдине харчування, яке доведено веде до зворотного розвитку хвороб серця у більшості пацієнтів, це те, яке переважно рослинне (не повністю рослинне, але переважно).

Якщо хтось спробує Вам нав'язати новомодну дієту, то спитайте його, чи доведено, що вона лікує від хвороб серця? (основної причини смерті).

Якщо не лікує, для чого вона потрібна?

МОЯ ВЕЧЕРЯ (мабуть вперше, а то все сніданки і сніданки)

- Овочі: капуста броколі, капуста кале, листя салату, листя броколі (порізане), цибуля червона (1/4), 1 помідор невеликий.

- Додала 1 чайну ложку оливкової олії та лимонного соку.

- Риба варена морська зі шматочком лимону.

- Ягоди чорниці та малини.

Я знаю, що Ви можете спитати: ну і як то все їсти? Ви можете все порізати, залити заправкою, зробити салат, і, не поспішаючи все з'їсти.

Я так і зробила, мені було смачно.