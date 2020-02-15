Мене часто запитують: як часто зважуватись, щоб ефективно контролювати своє фізичне здоров'я, що б це допомагало, а не приводило до хибних висновків? Один раз на день? Декілька разів на день? Або раз на тиждень чи раз на місяць? Хочу відповісти на це питання.

Коли потрібно зважуватися щодня? Тоді, коли треба бачити процеси втрати зайвих кілограмів. Наприклад, в наших програмах зниження ваги я прошу своїх пацієнтів зважуватися щодня натще і один раз в тиждень вимірювати свої обсяги. Зважування один раз на день в такому випадку дає вам почуття відповідальності і добре мотивує. Воно важливе нам для визначення швидкості втрати ваги. Це дозволяє дивитися і оцінювати результати в подальшій перспективі, бачити тенденції. І вживати необхідних заходів для корекції раціону і фізичної активності.

Щотижнева перевірка ваги більше підходить для звичайного життя. Це дозволяє свідомо і відповідально контролювати свою вагу без зайвих щоденних переживань, викликаних можливими коливаннями ваги. Виберіть один день в тиждень, коли ви зважуєте себе. Робіть це вранці, відразу після пробудження і походу в туалет, натще.

Важливо знати, що коливання у вазі це нормально і природно. Підвищення і зменшення маси тіла залежить, крім обсягів з'їденої їжі і від деяких інших чинників. Їх треба теж враховувати:

– від кількості води. Ваша вага залежить від кількості випитої води. Як би це дивно не звучало, але чим менше ви п'єте, тим більше води утримується в організмі. Це означає, що в ті дні, коли ваш організм страждає від нестачі вологи, ваш вага збільшується. Тому, пийте більше води.

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– від кількості солі (натрію) в вашому раціоні. Одна чайна ложка солі містить 2 г натрію, добова потреба організму в натрії складає 1 - 3 г. Цю норму дуже легко перевищити. З'їли більше солі - більше води залишилося в організмі, цифра на вагах показала "плюс". Причому кількість солі в їжі не залежить від наявності солоного смаку. Іноді продукт може здаватися взагалі не солоним, але містити багато солі.

– від місячного циклу у жінок. Утримання рідини в організмі жінки відбувається перед менструацією, тому збільшення ваги в даний період фізіологічно.

Пам'ятаємо: неможливо за добу скинути чи набрати 1-2 кг жиру. Це коливання ваги буде відображати лише запас води. Якщо грамотно знижувати вагу, то запас жирової тканини зменшується в середньому всього лише на 450 - 900 гр. в тиждень. Жорсткі (модні) дієти, від яких худнуть на 4-5 кг за 7 днів - на них втрачають не тільки жир, але ще і м'язову тканину, що негативно позначається на здоров'ї та самопочутті. Це поганий шлях зниження ваги. Він приведе в кінцевому підсумку до проблем і повторному набору старого ваги.

Важливо, щоб щоденний раціон був адекватним, збалансованим і забезпечував організм в достатку життєво важливими нутрієнтами.

А також потрібно знати, що + 1 кг на вагах після дня народження або походу в гості це не +1 кг жиру. Це вода. Головне, щоб "дні народження" не почали часто повторюватися.

Ведіть щоденник харчування, складайте заздалегідь своє меню. Слідкуйте не тільки за вагою, але ій за об’ємами. Пам'ятайте, що вага - це тільки одна важлива величина. Насправді треба враховувати ще й інші конкретні параметри - кількість жирової тканини, м'язова маса, гідратація організму. Точний аналіз складу тіла інформативний і корисний для багатьох. Оцінка вмісту жиру в організмі є ключовим компонентом контролю прогресу втрати ваги. І не тільки в процесі схуднення.

Звичайно, бути в формі - важливо. Але не відкладайте життя на потім, на "коли схудну". Насолоджуйтеся кожним днем! І сьогоднішнім суботнім днем також!!!

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