Яйца – яд: выяснилась смертельная опасность популярного продукта

Употребление трех-четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

Это чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает СNN. К такому выводу пришли сотрудники американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго.

Доказано, что в трех-четырех яйцах содержится от 550 до 750 миллиграммов холестерина (в одном яйце в среднем содержится 186 мг). Таким образом, превышение среднесуточной нормы составит более 60%, что может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как подчеркивается в исследовании, каждые 300 мг пищевого холестерина повышают риск появления таких болезней на 3,2%, а угрозу ранней смерти на 4,4%. И каждая съеденная половина яйца в день повышает риск заболевания на 1,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых из Бразилии и США создала молекулу SAMβA, которая останавливает развитие сердечной недостаточности и улучшает способность органа качать кровь.

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