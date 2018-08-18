Завтра Яблучний спас, він за традицією відкриває сезон яблук.

Для більшості з нас яблука стають основним фруктовим компонентом харчування впродовж осінньо-зимових місяців. Ми цінуємо їх за різноманітність смаків, ароматів і доступність. Багато лікарів заохочують регулярно вживати два яблука в день - вранці для краси, ввечері для здоров'я.

Страви з яблук покращують роботу травної системи, допомагають при запорах, завдяки харчовим волокнам яблук підтримується стан мікрофлори. Завдяки низькій калорійності (всього 47-52 ккал на 100 г), наявності високого вмісту клітковини – "мітли" організму і детоксикантів - пектинів, органічних кислот, яблука допомагають стати стрункішими і красивішими. Цікавий факт - в яблуках практично не буває токсичних металів.

Проте, користь яблук дещо переоцінюють.

Відносно вітамінів. Яблука містять мало вітамінів. Наприклад, аскорбінової кислоти у 100 г - 4,6-10 мг, в залежності від сорту і терміну зберігання, тоді як у цитрусових до 60 мг, при добовій потребі - 80-100 мг. Тим, хто захоче з їх допомогою поповнити добову норму вітаміну С, доведеться спожити 1 - 1,5 кілограма яблук. Емаль зубів та кишечник за це вам спасибі не скажуть. Яблука також не лідери по вмісту коротину, фолієвої кислоти та інших вітамінів. Тому, щоб забезпечити необхідну їх кількість потрібно їсти не тільки яблука, але і всі інші групи продуктів – злаки, крупи, м'ясо, риба, молочні та ін.

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Яблука не є основою харчування при низькому гемоглобіні, як вважає достатньо велика кількість людей. В них не так вже й багато заліза. Порівняємо: 100 грамів яблук містять до 0,12 мг заліза, а така ж кількість персиків чи бананів – до 0,3 мг, в буряку та в гарбузі по 0,8 мг, а в броколі - 0,7 мг заліза при добової потребі дорослої людини в 12-17 мг. Окрім цього з рослинної їжі залізо засвоюється набагато гірше (всього 3-5 відсотків), ніж з тваринної (25-35 відсотків).

Яблука також можуть активізувати вироблення шлункового соку, підвищувати кислотність і збільшувати апетит. Тому нічого дивного, що після одної великої антонівки вам раптом захотілося ще чогось - бутерброду, картоплі чи м'яса. Хто страждає на підвищену кислотність краще використовувати запечені яблука, щоб уникати проблем з шлунком.

Але не дивлячись на те, що яблука далеко не супер-фуд, все ж таки цілющих властивостей у них залишається багато. Вони давно і широко використовуються у здоровому харчуванні, це не тільки корисний, але і доступний фрукт. Тому включайте їх в свій раціон. Зараз вони вже дозріли та мають найбільшу кількість корисних речовин.

З початком сезону яблук. Зі святом!