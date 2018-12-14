Вызывают депрессию: в организме человека нашлись новые бактерии

Депрессию у человека могут вызывать бактерии рода Bacteroides, которые живут в кишечнике.

Об этом ученые из медицинского колледжа Вейла Корнелла рассказали в исследовании, которое опубликовали на сайте Национальной библиотеки медицины США. Отмечается, что они производят нейромедиатор гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), который связан с возникновением депрессивных состояний.

Так, выяснилось, что в случае, если бактерии производят нейромедиатора достаточно, то человек чувствует себя нормально, а вот если недостаточно, то у него появляется состояние тревожности и бессонницы.

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National Geographic

"Синтезирующая бактерия Bacteroides ГАМК выполняет защитную функцию, оберегая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая ему покой. При нарушениях такой защиты люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы несколько способов вылечить депрессию самому.