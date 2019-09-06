Вызывают даже рак: бытовые предметы оказались смертельно опасными

Некоторые бытовые предметы, которыми мы пользуемся каждый день, могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.

Так, портал "Медицинское обозрение" опубликовал список потенциально вредных предметов:

1. Дезодоранты. В их состав входят парабены. Некоторые исследования доказывают их отложение в организме.

Бытовые предметы могут вызвать рак Иллюстрация

2. Краски для татуировок и для волос. У людей с татуировками выше риск развития меланомы, так как наличие кобальта и алюминия в краске на 80% чаще приводит к появлению рака кожи.

3. Лаки для ногтей, в состав которых входят толуол, формальдегид и дибутилфталат. В большом количестве эти химикаты токсичны.

4. Посуда из пластика и с тефлоновым покрытием. В состав тефлона входит перфтороктановая кислота, которая, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать развитие рака.

5. Радон и асбест. Они содержатся в материалах, которые используются в строительстве. Оба химиката способны вызвать рак легких.

6. Противопожарный состав, которым иногда пропитывают мебель. Он вызывает рак щитовидной железы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, которые позволяют себе выпивать один маленький стакан сладкой газировки в день, на 18% возрастают шансы заболеть раком в целом и на 22% раком молочной железы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся