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Вызывает слабоумие: ученые открыли опасный штамм палочки, которая есть у каждого

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Американские ученые нашли в организме старых крыс необычный штамм кишечной палочки, вызывающий галлюцинации и лишающий способности запоминать информацию.

Соответствующие результаты исследования опубликованы в статье в журнале eNeuro, передает РИА "Новости".

"При наступлении старости наша память гаснет постепенно далеко не всегда. Часто бывает так, что пожилые люди, чувствовавшие себя хорошо совсем недавно, резко теряют способность ясно мыслить и впадают в галлюцинации, пережив тяжелую болезнь. Даже если этот приступ делирия проходит, подобные кризисы заметно повышают вероятность развития слабоумия", — сообщила Сьюзан Паттерсон из университета Темпла в Филадельфии.

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Ученые проверили реакцию грызунов на инфекции. Они показали, что заражение крыс определенными штаммами обычной кишечной палочки приводили к необычным последствиям именно тогда, когда животные были пожилыми.

Двухлетние грызуны резко глупели и теряли нормальное восприятие реальности. Они не запоминали новую информацию, в частности, положение выхода из лабиринта. Крысы втыкались в стены и вели себя неадекватно.

Анализ химического состава крови и разных тканей тела показал, что изменения в работе мозга и памяти вызвали микробы, поменявшие работу иммунной системы.

Попадание бактерий в организм привело к тому, что их иммунные клетки начали вырабатывать огромные количества сигнальных молекул, интерлейкинов, вызывающих воспаления. При проникновении в гиппокамп, они нарушили работу клеток, связанных с формированием долгосрочных воспоминаний. Это привело к развитию галлюцинаций и проблем с остротой интеллекта.

По словам биологов, нарушения исчезли через две недели после того, как крысы выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли новую причину опасности при употреблении алкоголя.

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Тема
Исследование ученых
Объект
память
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