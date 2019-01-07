Вызывает рак: ученые раскрыли опасность ночного приема пищи

Ученые из Глобального института здоровья в Барселоне выяснили, что поздний ужин способствует возникновению рака.

Как пишет АиФ-Украина, медики проанализировали данные о болезни 621 пациента с раком простаты и 1205 пациенток с раком молочной железы.

Они также собрали контрольную группу из добровольцев без онкологических заболеваний, состоящую из 1321 женщины и 872 мужчин, которые ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются.

Выяснилось, что у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16%, а онкологических заболеваний простаты − на 26% по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина.

По словам ученых, онкологические заболевания молочной железы и простаты часто связаны с активностью различных гормонов, чьи колебания зависят от суточных ритмов организма. Поэтому поздние приемы пищи − одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов, и впоследствии вызывать рак.

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