Вызывает рак: названа угроза популярной пищевой добавки

Ученые из США и Швеции показали, что антиоксиданты, которые считаются профилактическим средством в борьбе с раком, могут провоцировать появление метастазов.

Согласно выводам шведского ученого Мартина Берго, витамин Е, который принимается пациентами в составе пищевой добавки, увеличивает вероятность распространения рака легких из-за его влияния на белок BACH1 (ранее считалось, что прием витамина Е является хорошим профилактическим средством), пишет MedicalXpress.

Эксперименты на мышах и тканях человека раскрыли механизмы, которые защищают раковые клетки от побочных продуктов их собственного агрессивного роста. Ключевую роль играет белок BACH1, являющийся компонентом сигнальной сети, связанной с миграцией раковых клеток и их инвазией в здоровые ткани.

Исследователи показали, что при немелкоклеточном раке легких возникают мутации, которые усиливают активность белка NRF2, способствующего образованию антиоксидантов. При этом уменьшается количество молекул, участвующих в производстве активных форм кислорода и вызывающих окислительный стресс. Некоторые из этих соединений расщепляют белок BACH1. Однако при увеличении содержания антиоксидантов BACH1 оказывается защищенным и помогает раковым клеткам распространяться.

medicalxpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разработали новый тест для раннего выявления рака простаты, который является одним из наиболее распространенных среди мужского населения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!