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Вызывает астму: ученые назвали неожиданный вред популярного блюда

1.3тЧитать новость на украинском

Ученые из Китая пришли к выводу, что частое употребление бургеров значительно повышает риск возникновения астмы.

Для этого достаточно всего трех и более гамбургеров в неделю, пишет британский таблоид The Sun.

Так называемый джанк-фуд, а иными словами ― вредная пища, способствует возникновению различных легочных заболеваний, в том числе и астмы, которая в настоящее время охватила 5 миллионов британцев.

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Также это увеличивает риск заболевания сенной лихорадкой и аллергическим ринитом. А вот другие вредные продукты, например, газировка, не имеют такого негативного эффекта.

Группа исследователей из Сычуаньского университета считает, что за последние десятилетия фаст-фуд стал важной составляющей рациона, особенно в западных странах с высоким доходом.

"Но это приводит к высокому потреблению калорий, избыточному весу и ожирению у детей и подростков", ― отметили ученые.

Также они заявили, что жирная пища усугубляет воспаление дыхательных путей при астме. Кроме того, потребление фаст-фудов снижает потребление продуктов, богатых защитными питательными веществами, такими как фрукты и овощи.

Как писал OBOZREVATEL, составлен топ продуктов, которые помогают вылечить аллергию.

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Тема
Здоровье
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