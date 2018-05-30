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Выяснилось, почему нельзя сидеть за компьютером перед сном

1.4тЧитать новость на украинском

Неограниченное использование компьютеров и планшетов в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма.

К такому выводу пришла научная группа под руководством сотрудников Гарвардского университета, передает РИА Новости.

Согласно полученным результатам исследования, использование светоизлучающих гаджетов, таких как компьютер, телефон или планшет, негативно сказывается на скорости засыпания.

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Ученые также выяснили, что использование гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна и бодрствования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уверяют, что в будущем тараканье молоко появится в меню многих ресторанов из-за его бешеной популярности среди населения.

Место
США
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