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/Новости здоровья

Выяснилась смертельная опасность популярного в Украине блюда

1.9тЧитать материал на украинском

Яичница может нести вред для организма человека, если сильно ею злоупотреблять.

Как пишет The New York Times, недавнее исследование показало, употребление большого количества жаренных яиц может увеличит уровень холестерина в крови.

В научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек, средний период наблюдения составил 17 лет. Он показал, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти — на 18%.

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Исходя из этого, издание пришло к выводу, чем больше человек ест яиц, тем выше риск для его организма.

Как ранее писал OBOZREVATEL, употребление газированных напитков с сахарозаменителями серьезно повышает риск возникновения инсульта и слабоумия.

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Тема
Здоровье
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