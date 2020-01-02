Выяснилась новая смертельная опасность неправильного сна

Люди, которые регулярно более 11 или менее четырех часов в сутки, более подвержены фиброзу легких, чем те, кто спит примерно семь часов.

К такому выводу пришла исследовательская группа с учеными из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, университетских колледжей Лондона и Торонто, а также фонда NHS Foundation, передает "Лента.ру".

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Отмечается, что исследователи использовали данные людей из британского биобанка. Выяснилось, что те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких, а спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.

Также повышенный риск на развитие болезни имеют те, кто ложиться спать поздно ночью или работает посменно.

Фиброз легких — разрастание соединительной ткани в органе с появлением рубцов. Болезнь может привести дисфункции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что страх, пережитый во время ночных кошмаров, помогает справиться со стрессом в реальной жизни.

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