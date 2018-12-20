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/Новости здоровья

Выяснилась новая опасность сахара: ученые сделали открытие

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Сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом и здоровьем.

Об этом заявили ученые Йельского университета (США). Отмечается, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в здоровье человека, а ее состав зависит от рациона питания, сообщает "Лента.ру".

Ранее принято было считать, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Недавно было доказано, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

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Выяснилась новая опасность сахара: ученые сделали открытие

Днепр Час

Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей.

Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc (regulator of colonization), необходимого для колонизации бактерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что одна из форм сахара может способствовать уменьшению опухолей и повышать эффективность противораковых препаратов.

Место
Украина
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