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/Новости здоровья

Выяснилась неожиданная польза жары

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Под воздействием жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.

К такому выводу пришли немецкие ученые. Так, представительницы слабого пола начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами. При этом выгода от повышения температуры больше, чем результирующие потери производительности у мужчин, сообщает "Лента.ру".

В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности.

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Жара

Жара

Иллюстрация

Температура в ходе эксперимента изменялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия. Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.

Показано, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине июня в Украину придет аномально жаркая погода, которая продержится и в следующем месяце.

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Место
Германия
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Журавлева Алевтина
Журавлева Алевтина
Моя искpeнняя благодapноcть тoму, ктo пoкaзал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁89d78s6 Прocто пройдя опрoс пoлучилa почти пoлyгoдовую зaрплатy)) Пoльзуйтecь, пока еcть возмoжнocть=)
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