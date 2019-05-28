Выяснилась неожиданная польза жары

Под воздействием жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.

К такому выводу пришли немецкие ученые. Так, представительницы слабого пола начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами. При этом выгода от повышения температуры больше, чем результирующие потери производительности у мужчин, сообщает "Лента.ру".

В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности.

Жара Иллюстрация

Температура в ходе эксперимента изменялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия. Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.

Показано, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине июня в Украину придет аномально жаркая погода, которая продержится и в следующем месяце.

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